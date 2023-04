ANKETA Jelena i Bojan napustili su show 'Zvijezde pjevaju'. Jesu li zasluženo ispali iz natjecanja?

Glumica Jelena Perčin (42) i Bojan Jambrošić (37) napustili su show 'Zvijezde pjevaju' nakon što su pjevali 'You Could Be Mine', izvođača Guns N' Roses.

- Jelena ostvarila si dječački san i to se vidi. Iznenadila si me. Meni se ovo baš svidjelo - komentirala je Danijela Martinović nakon njihovog nastupa.

- Žalostan sam radi Jelene jer se vidjelo da si se uživjela, ali činilo mi se da je prva strofa bila van tonaliteta. Kasnije je bilo sve dobro - dodao je Marko Tolja.

Foto: Dario Njavro za HRT

Dobili su 19 bodova od sturčnog žirija, a nakon glasanja gledatelja osvojili su najmanji broj bodova te su ispali iz pjevačkog natjecanja.

