ANKETA Jeste li već pogledali nove epizode Stranger Thingsa?

Nove tri epizode Netflixove hit serije Stranger Things ugledale su svjetlo dana! Kako su braća Matt i Ross Duffer otkrili još prije nekoliko dana, peta epizoda 'Shock Jock' traje sat i osam minuta, šesta epizoda 'Escape from Camazotz' traje sat vremena i 15 minuta, dok sedma epizoda 'The Bridge' traje sat i šest minuta.

I nakon što su neki 'izbindžali' to u nešto više od tri sata, opet slijedi čekanje. Možda i ono najdulje, jer finale opet dolazi za Novu godinu. Ta epizoda bit će dulja. Naziva 'The Righside Up' trajat će dva sata i osam minuta.