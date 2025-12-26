ANKETA Jeste li već pogledali nove epizode Stranger Thingsa?

Netflix je objavio nove tri epizode "Stranger Thingsa"! Iako su u SAD i Kanadu stigle 25. prosinca, hrvatska publika ih je mogla pogledati kroz noć. Jeste li to već napravili?
Nove tri epizode Netflixove hit serije Stranger Things ugledale su svjetlo dana! Kako su braća Matt i Ross Duffer otkrili još prije nekoliko dana, peta epizoda 'Shock Jock' traje sat i osam minuta, šesta epizoda 'Escape from Camazotz' traje sat vremena i 15 minuta, dok sedma epizoda 'The Bridge' traje sat i šest minuta.
I nakon što su neki 'izbindžali' to u nešto više od tri sata, opet slijedi čekanje. Možda i ono najdulje, jer finale opet dolazi za Novu godinu. Ta epizoda bit će dulja. Naziva 'The Righside Up' trajat će dva sata i osam minuta.
