ANKETA Jeste li zadovoljni pobjednikom 'Večere za 5'?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
15
Foto: RTL

Glazbenik Mahir, koji je kuhao u ponedjeljak, pobjednik je ovotjedne zagrebačke 'Večere za 5'

Admiral

Gotov je prvi tjedan nove sezone 'Večere za 5', a pobjedu je odnio glazbenik Mahir Kapetanović. On je kuhao prvi, u ponedjeljak, a ugostio je četvero protukandidata. Za njegovim su se stolom okupili voditeljica trgovine Nataša Manjarić, studentica i djelatnica u pozivnom centru Lukrecia Pernar, elektroinstalater Marko Cvitanović te kipar Petar Hranuelli.

Mahir je za svoju večeru ukupno osvojio 70 bodova – 33 za poslužena jela te 37 bodova za ugođaj i atmosferu tijekom večeri. 

Foto: rtl

Kako je najavio, Mahir će novac od nagrade uložiti u snimanje spota. „Hvala ljudi na povjerenju, jednog dana ću otvoriti restoran i vi ćete biti moji prvi gosti“, rekao je Mahir.

Podsjetimo, u novoj sezoni natjecatelji daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri pa tako maksimalan broj bodova koji može osvojiti domaćin nije 40, nego 80 bodova. Dakle, više za put do glavne nagrade nije važno samo skuhati najbolju večeru, nego se i pokazati kao najbolji domaćin.

Ovaj će tjedan ostati zapamćen po kandidatkinji Lukreciji koja se, dok je bila na večeri kod Nataše, skinula i uskočila u bazen kako bi se ohladila, a taj je potez iznenadio i druge kandidate i gledatelje.

Foto: RTL/screenshot

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizode su dostupne 24 sata ranije na platformi Voyo.

