ANKETA Jeste li zadovoljni pobjednikom 'Večere za 5'?

Gotov je prvi tjedan nove sezone 'Večere za 5', a pobjedu je odnio glazbenik Mahir Kapetanović. On je kuhao prvi, u ponedjeljak, a ugostio je četvero protukandidata. Za njegovim su se stolom okupili voditeljica trgovine Nataša Manjarić, studentica i djelatnica u pozivnom centru Lukrecia Pernar, elektroinstalater Marko Cvitanović te kipar Petar Hranuelli.

Mahir je za svoju večeru ukupno osvojio 70 bodova – 33 za poslužena jela te 37 bodova za ugođaj i atmosferu tijekom večeri.

Kako je najavio, Mahir će novac od nagrade uložiti u snimanje spota. „Hvala ljudi na povjerenju, jednog dana ću otvoriti restoran i vi ćete biti moji prvi gosti“, rekao je Mahir.

Podsjetimo, u novoj sezoni natjecatelji daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri pa tako maksimalan broj bodova koji može osvojiti domaćin nije 40, nego 80 bodova. Dakle, više za put do glavne nagrade nije važno samo skuhati najbolju večeru, nego se i pokazati kao najbolji domaćin.

Ovaj će tjedan ostati zapamćen po kandidatkinji Lukreciji koja se, dok je bila na večeri kod Nataše, skinula i uskočila u bazen kako bi se ohladila, a taj je potez iznenadio i druge kandidate i gledatelje.

