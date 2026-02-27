Studentica operativnog menadžmenta i zaposlenica u pozivnom centru, Miss Fitness Gym Croatia 2025. i Najljepša mama Hrvatske, a godinu ranije druga pratilja na izboru Best Model Dalmacije. Sve je to Lukrecija Pernar (24) iz Zaprešića, koja je četvrtog dana zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' ugostila ekipu i osvojila 65 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:17 Miss mama Lukrecia (24) iz 'Večere za 5' za 24sata: Radim ono što mi padne napamet... | Video: 24sata/TikTok

Iako je kuhala tek u četvrtak, gledateljima je za oko zapela već na početku tjedna. Kod domaćice Nataše, dok se u kuhinji dovršavao desert, Lukrecija je bez puno razmišljanja skočila u bazen i time odmah privukla pažnju. 'Ja sam jako spontana osoba, radim ono što mi padne na pamet', rekla je kasnije, a taj se stav vidio i u njezinoj večeri. Za predjelo je pripremila tri namaza uz domaći kruh od zobenog brašna, za glavno jelo faširance od mljevene puretine s tikvicama i prepeličjim jajima uz pire od krumpira i graška, dok je večeru zaključila laganim kolačem s mascarponeom, bijelom čokoladom i agrumima.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Kako ste zadovoljni večerom i jelima koje ste pripremili u 'Večeri za 5'?

Jako sam zadovoljna svojom večerom u 'Večeri za 5'. Dala sam stvarno sve od sebe i mislim da se vidjelo koliko sam se trudila oko pripreme i atmosfere. Najvažnije mi je bilo da se gosti osjećaju ugodno i da večer prođe u opuštenom druženju.

Je li vas neki komentar posebno iznenadio?

Komentare sam prihvatila sasvim normalno jer svatko ima svoj ukus i mišljenje. Nešto sam i očekivala, ali naravno uvijek bude i iznenađenja. Sve u svemu, mislim da je to dio igre i nisam ništa uzela k srcu.

Foto: RTL

Kupanje u bazenu postalo je jedan od najkomentiranijih trenutaka tjedna. Jeste li u tom trenutku razmišljali o reakcijama ostalih?

Iskreno, u tom trenutku nisam previše razmišljala, samo sam rekla - idem! Htjela sam da večer bude zabavna i spontana, a to je jednostavno bio takav trenutak.

Kako ste doživjeli reakcije drugih kandidata na taj potez?

Reakcije su bile različite, što je i očekivano. Netko je to shvatio kao zabavu, netko možda malo ozbiljnije, ali meni je to sve bilo u duhu jedne opuštene vruće ljetne večeri.

Biste li danas napravili isto ili biste, znajući reakcije, malo 'zakočili'?

Mislim da bih opet isto napravila jer sam jednostavno takva - spontana i svoja. Ne volim se previše sputavati zbog tuđih mišljenja.

Foto: Instagram

Jesu li vam se nakon emitiranja emisije ljudi počeli više javljati i prepoznavati vas na ulici?

Da, nakon emitiranja me ljudi češće prepoznaju i javljaju mi se, pogotovo preko društvenih mreža. Lijepo je vidjeti da su ljudi pratili emisiju i da imaju pozitivne reakcije.

Je li bilo simpatičnih reakcija, ali i neugodnih upada?

Bilo je puno simpatičnih poruka i podrške, ali naravno nađe se i koji neugodan komentar. Naučila sam to prihvatiti kao dio javnog izlaganja i fokusirati se na pozitivne stvari.

Foto: Privatni album

Osvojili ste titulu Fitness Gym Croatia 2025, iste godine i titulu Najljepše mame Hrvatske, a 2024. bili ste druga pratilja na izboru Best Model Dalmacije. Jeste li očekivali da će se sve to dogoditi u tako kratkom razdoblju?

Iskreno, nisam očekivala da će se sve dogoditi tako brzo. Titule kao što su Fitness Gym Croatia, Najljepša mama Hrvatske i Best Model Dalmacije su mi donijele puno lijepih iskustava i prilika i jako sam zahvalna na svemu.

Koja vam je od tih titula najdraža i jesu li vam donijele više prilika ili i više predrasuda?

Svaka mi je draga na svoj način, ali možda mi je titula Najljepše mame - glamur posebno emotivna jer spaja majčinstvo i sve ono na čemu sam radila. Donijele su mi i prilike, ali naravno i poneke predrasude - no to ide jedno s drugim.

Kako je izgledao vaš prvi susret s modelingom?

Modeling je došao sasvim spontano, preko preporuke i znatiželje. Na početku mi je sve bilo novo i pomalo neobično, ali brzo sam se snašla i zavoljela taj svijet.

Ove godine predstavljat ćete Hrvatsku u Japanu. Kako izgledaju pripreme i kad putujete?

Što se tiče odlaska u Japan, nažalost nisam mogla ići jer je put zahtijevao duži boravak, oko tri tjedna, što mi u tom trenutku nije odgovaralo zbog poslovnih i obiteljskih obveza. Radim stalan posao koji ne mogu tek tako prekinuti na duže vrijeme, a isto tako nisam bila u mogućnosti biti toliko dugo odsutna od kuće i bez svoga sina. Iako mi je to bila velika želja i sigurno posebno iskustvo, morala sam donijeti odluku koja je u tom trenutku bila najrealnija.

Kako izgleda vaš uobičajen dan kad nema snimanja i kamera?

Dan mi obično počinje kavom bez koje ne funkcioniram - to mi je mali jutarnji ritual prije nego krenu sve obaveze. Nakon toga idem na trening, što mi je super za razbuditi se i skupiti energiju za ostatak dana. Zatim idem na posao, a dijete je za to vrijeme u vrtiću. Nakon posla idem po njega, pa ostatak dana provodimo zajedno - odemo u park ili se igramo, često i na neki izletić. Navečer slijedi spremanje večere, malo odmora i priprema za novi dan.

Živite li cijeli život u Zaprešiću?

Većinom sam vezana uz Zaprešić i tamo mi je baza, iako sam kroz godine zbog obaveza znala biti na raznim lokacijama.

Foto: Privatni album

Radite u call centru, studirate operativni menadžment, trenirate, kuhate i mama ste. Kako uspijevate sve uskladiti?

Iskreno, nije uvijek lako, ali sve je stvar dobre organizacije i navike. Kad si mama, jednostavno naučiš posložiti dan unaprijed jer drugačije ne ide. Ujutro ustanem ranije da stignem popiti kavu i uhvatiti malo vremena za sebe prije nego krenu obaveze. Kad imaš volju i znaš zašto sve to radiš, nekako se sve uspije posložiti u ta 24 sata. Najbitnije mi je da ništa ne pati - ni dijete, ni posao, ni obaveze - i zasad to dobro balansiram.

Kažete da ste puni energije, pomaže li vam teretana da se 'ispucate'?

Teretana mi definitivno pomaže da se ispucam i napunim energijom. Najviše volim treninge snage jer se nakon njih osjećam najjače i najbolje, ali volim i kad se dobro oznojim jer imam osjećaj da sam stvarno napravila nešto za sebe. Teretana mi pomaže da se “ispucam”, pogotovo kad je naporan dan na poslu ili kad se nakupi stresa. Uvijek kažem da je to moj najbolji oblik opuštanja i nešto bez čega jednostavno ne mogu.

Taekwondo ste trenirali od sedme godine.

Taekwondo sam trenirala dugo, ali zbog obaveza i drugih životnih okolnosti sam morala prestati. Ipak, to iskustvo mi je puno pomoglo u disciplini i upornosti.

Kakav odnos imate sa sinom i je li pratio 'Večeru za 5'?

Imamo jako blizak odnos i on mi je najveća podrška. Kad smo zajedno, onda se stvarno posvetim njemu - igramo se, pričamo i volim da mi ispriča kako mu je bilo u vrtiću. Taj dio dana mi je zapravo najdraži jer se tada malo usporim i zaboravim na sve ostalo. Pratio je i Večeru za 5 i bio je baš uzbuđen kad me vidio na televiziji. Mislim da mu je to bilo posebno zanimljivo jer je vidio mamu u nečem drugačijem nego inače. Bio je ponosan i stalno je govorio da sam to ja na televiziji, što mi je bilo baš slatko i emotivno. Pogotovo kad sam spomenula njega i kad je vidio dvije slike na kojima je i on bio. Takvi trenuci su mi zapravo najveća nagrada jer mi je najvažnije da je on sretan i ponosan na mene.