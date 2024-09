ANKETA: Kako vam se sviđa nova serija 'Sjene prošlosti'?

Večeras je na RTL-u emitirana nova domaća serija 'Sjene prošlosti', moćna ženska priča o prijateljstvu, osveti, ljubavi, moći i tajnama, prožeta misterijem.

Serija je počela raskošnom zabavom u dvorištu vile, a dobru atmosferu među gostima iznenada prekida šokantan zločin, ostavivši u nevjerici sve prisutne. I dok identitet žrtve gledateljima ostaje nepoznat, kreće napeta istraga i potraga za ubojicom koju vode inspektori Darija i Kruno.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Marta (Jelena Perčin) je kraljica kvarta, moćna i manipulativna. Napravit će sve što je u njezinoj moći da dobije ono što želi, makar to značilo da mora povrijediti svoje najmilije. Nakon svih tih godina i dalje se druži s Anom i Paulom, no one su samo pijuni u njezinoj partiji šaha.

Foto: RTL

Paula (Dajana Čuljak) se trudi biti Martina kopija, voli tračeve i uživa u tuđoj nesreći, no puno je emotivnija od Marte i nema samokontrolu kao ona pa teško skriva svoje igrice i intrige. Ana (Ana Maras Harmander) nije toliko sklona manipulacijama i svi je malo podcjenjuju, no zapravo je inteligentna, pronicljiva, topla i prijateljski nastrojena osoba.

Foto: RTL

S druge strane, Olga (Marina Fernandez) empatična je, savjesna i emotivna žena, danas uspješna ginekologinja. No u sebi već gotovo dva desetljeća nosi bol i ljutnju zbog nepravde koju su joj nanijele upravo one za koje je mislila da su joj iskrene prijateljice.

