Zabavom su predstavili RTL-ovu 'Sjene Prošlosti': 'Vrijeme je da imamo snažnu žensku seriju...'

RTL-ova napeta dramska serija 'Sjene prošlosti' predstavljena je na prigodnom druženju u Zagrebu. Predstavljanju su prisustvovale zvijezde serije te brojna poznata lica iz javnog života, a posebno je okupljene oduševilo premijerno prikazivanje 'Sjena prošlosti' te prigodan panel koji je vodila RTL-ova Antonija Blaće.

Marina Fernandez, Jelena Perčin, Dajana Čuljak i Ana Maras Harmander s Antonijom Blaće su zanimljivim su panelom predstavile 'Sjene prošlosti'. Glavne protagonistice serije govorile su o samoj radnji, atmosferi na setu, ali i činjenici da je ovo prvi put da su na domaćoj televizijskoj sceni u fokus stavljena četiri snažna ženska karaktera.

Zagreb: Predstavljanje nove serije RTL-a Sjene prošlosti | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Voditeljica panela Antonija Blaće istaknula je tijekom razgovora s četiri glavne protagonistice serije važnost same teme koju 'Sjene prošlosti' obrađuju, stavljajući u fokus žene kao nositeljice radnje.

- Smatram da je lijep iskorak da se malo odvojimo od romansi. Uglavnom imamo projekte u čijem fokusu je ljubavna priča, dramatična, neuspjela ljubav, a tematika serije 'Sjene prošlosti' je realna i pristupa temama o kojima bi se zapravo trebali preispitivati. Mislim da će ova priča ponukati ljude na razmišljanje o samim sebi, o bližnjima, o temama koje su realne i zaista važne - prijateljstvo, vjernost, iskrenost, moral i tako dalje - zaključuje glavna protagonistica serije Marina Fernandez.

Slaže se i Jelena Perčin, koja je utjelovila Martu. Njezina djela pokreću radnju, a Jelena je oduševljena što se našla u takvoj ulozi.

- Pozdravljam to što serija donosi četiri snažne žene i nadam se da će to biti temelj za budućnost dramskog sadržaja. Žene mogu biti kompleksni, intrigantni likovi i biti brend uspješne serije! Marta je puno kompleksnija od pukog negativnog lika. Žrtva je svoje nemoći u komuniciranju emocija, njome vladaju strahovi. Glumci smo i imamo zadatak pomaknuti svoje granice. Radim dugi niz godina i veliko mi je veselje kada dođe lice koje me zaintrigira, inspirira, kada kopaš po svojim iskustvima i ulaziš u lik - priča Perčin.

Iako su bogati ženski karakteri i njihovi komplicirani odnosi okosnica serije, 'Sjene prošlosti' donose i sjajnu mušku ekipu koju čine Jasmin Mekić, Matija Kačan, Janko Rakoš i Đorđe Kukuljica.

Janko Rakoš, koji je u seriji utjelovio poduzetnika Matu ističe - 'bilo je i vrijeme'.

- Fantastično se nadopunjavam s Anom Maras Harmander, koja je utjelovila moju suprugu u seriji, znamo se dugo i dosad nismo imali sreću da radimo skupa, no u sjajnim smo odnosima bili oduvijek i privatno i poslovno tako da je pravi gušt. Sjajno je što imamo, tako reći, žensku seriju, rijetko je imati četiri snažna ženka lika u prvom planu. Priča je jako dobro napisana, duboka je, ide u prošlost, sadašnjost, one su izvrsne i baš se veselim! Malo smo i pioniri, barem na ovim prostorima - bilo je i vrijeme - zaključio je Janko.

Slaže se i njegov kolega, glumac Jasmin Mekić.

- Ova serija je zbog toga originalna, jer imamo četiri jake, stamene žene koje znaju što rade i u tome vladaju suvereno. Kolegice su iznimne, profesionalne i talentirane. Moj lik Šimun je patrijarhalno odgojen, obitelj mu je velika vrijednost, tako je izgradio svoj identitet. Iznimno je pravičan i obiteljski čovjek, skrbi za svoju obitelj i nema te sile koja će to promijeniti. Jelena je divna partnerica, uživam biti s njom u kadru - zaključio je Jasmin.

Serija 'Sjene prošlosti' prati četiri žene čiji su životi isprepleteni događajima iz djetinjstva. Marta, Olga, Paula i Ana žive tipičnim srednjoškolskim životom, sve dok Marta okrutnom podvalom ne presudi prijateljstvu, zauvijek mijenjajući Olgin život. Dvadeset godina kasnije, Olga se vraća i uskoro sreće svoje nekadašnje prijateljice. Njihovi savršeni životi u njoj probude stari gnjev, a želja za osvetom pokreće niz neočekivanih događaja pa se sudbine glavnih protagonistica mijenjaju iz korijena. Ljubav prema bližnjima, želja za osvetom i moći, igre manipulacije i strah od gubitka – sve to teme su koje obrađuje ova dramska serija.

Talentirana glumačka postava nazdravila je intrigantnoj priči o osveti koja 'nikad nije bila ovako slatka' i nastavila s prigodnim druženjem.

Predstavljanje RTL-ove serije popratila su brojna lica RTL-ovog informativnog i zabavnog programa, a prigodnom druženju prisustvovala su i brojna poznata imena iz domaćeg javnog života.

Serija 'Sjene prošlosti' na RTL-u kreće od 2. rujna u 20.15 sati!