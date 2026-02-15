U prvoj polufinalnoj večeri odisale su elegancijom, u drugoj su odabrale šljokice. U finalu su iskombinirale šljokice i eleganciju - Barbara je bila u haljini, a Iva u odijelu
BLISTALE NA SCENI
ANKETA Koja vam je modna kombinacija Barbare Kolar i Ive Šulentić na Dori najbolja?
U velikom finalu Dore voditeljice Barbara Kolar i Iva Šulentić zablistale su na bini. Nosile su elegantne, svečane kombinacije - Iva Šulentić odabrala je svijetlo, moderno odijelo čistih linija, dok je Barbara Kolar nosila pripijenu, svjetlucavu haljinu klasičnog kroja.
U prvoj polufinalnoj večeri Barbara Kolar je na pozornicu stigla u elegantnoj bijeloj haljini, dok se Iva Šulentić odlučila za crnu haljinu modernog kroja.
Za drugu polufinalnu večer obje su odabrale šljokičaste haljine koje su pod svjetlima pozornice odmah došle do izražaja.
U anketi glasajte koji outfit vam je najbolji.
