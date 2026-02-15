ANKETA Koja vam je modna kombinacija Barbare Kolar i Ive Šulentić na Dori najbolja?

U velikom finalu Dore voditeljice Barbara Kolar i Iva Šulentić zablistale su na bini. Nosile su elegantne, svečane kombinacije - Iva Šulentić odabrala je svijetlo, moderno odijelo čistih linija, dok je Barbara Kolar nosila pripijenu, svjetlucavu haljinu klasičnog kroja.

Foto: Dario Njavro/HRT

U prvoj polufinalnoj večeri Barbara Kolar je na pozornicu stigla u elegantnoj bijeloj haljini, dok se Iva Šulentić odlučila za crnu haljinu modernog kroja.

Foto: HRT

Za drugu polufinalnu večer obje su odabrale šljokičaste haljine koje su pod svjetlima pozornice odmah došle do izražaja.

Foto: screenshot/HRT

U anketi glasajte koji outfit vam je najbolji.