BLISTALE NA SCENI

ANKETA Koja vam je modna kombinacija Barbare Kolar i Ive Šulentić na Dori najbolja?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dario Njavro/HRT

U prvoj polufinalnoj večeri odisale su elegancijom, u drugoj su odabrale šljokice. U finalu su iskombinirale šljokice i eleganciju - Barbara je bila u haljini, a Iva u odijelu

Admiral

U velikom finalu Dore voditeljice Barbara Kolar i Iva Šulentić zablistale su na bini. Nosile su elegantne, svečane kombinacije - Iva Šulentić odabrala je svijetlo, moderno odijelo čistih linija, dok je Barbara Kolar nosila pripijenu, svjetlucavu haljinu klasičnog kroja.

Foto: Dario Njavro/HRT

U prvoj polufinalnoj večeri Barbara Kolar je na pozornicu stigla u elegantnoj bijeloj haljini, dok se Iva Šulentić odlučila za crnu haljinu modernog kroja.

Foto: HRT

Za drugu polufinalnu večer obje su odabrale šljokičaste haljine koje su pod svjetlima pozornice odmah došle do izražaja.

Foto: screenshot/HRT

U anketi glasajte koji outfit vam je najbolji.

