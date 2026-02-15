Šesnaest izvođača večeras se bori za pobjedu i odlazak na Euroviziju u Beč. Publika i žiri odlučit će tko će ponijeti titulu
UŽIVO Kreće veliko finale Dore! Večeras ćemo doznati tko će nas predstavljati na Euroviziji
Za razliku od polufinala, gdje je glavnu riječ imala publika, u finalu će pobjednika odlučiti kombinacija glasova gledatelja i stručnih ocjenjivačkih sudova u omjeru 50:50. Bodove će dodijeliti ukupno osam žirija.
Četiri domaća žirija smještena su u HRT-ovim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a njima će se pridružiti i četiri međunarodna žirija iz San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške i Luksemburga.
Svaki žiri sastavljen je od tri glazbena profesionalca, poput producenata, skladatelja i glazbenih kritičara, čime se osigurava stručna procjena pjesama, javili su s HRT-a.
Večeras se za prestižnu statuu i put u Austriju bore Lima Len, Ananda, Ema Bubić, Noelle, Alen Đuras, Cold Snap, ToMa, LELEK, Ritam Noir, Irma, Lana Mandarić, Stela Rade, Devin, Marko Kutlić, Sergej i Lara Demarin.
Nastupaju ovim redoslijedom:
1. Ananda
2. Sergej
3. Noelle
4. Alen Đuras
5. Irma
6. Lara Demarin
7. Ema Bubić
8. Lima Len
9. Lana Mandarić
10. Ritam Noir
11. Marko Kutlić
12. Devin
13. Lelek
14. ToMa
15. Stela Rade
16. Cold Snap
Nakon dva uzbudljiva polufinala Dore, Hrvatska će večeras dobiti svog predstavnika za jubilarno 70. izdanje Pjesme Eurovizije koje se u svibnju održava u Beču. U studiju Hrvatske radiotelevizije na Prisavlju 16 izvođača borit će se za pobjedu na 27. Dori, a kroz program će gledatelje voditi dva provjerena voditeljska para: Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić.
Više pročitajte OVDJE.