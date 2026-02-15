UŽIVO Kreće veliko finale Dore! Večeras ćemo doznati tko će nas predstavljati na Euroviziji

KAKO GLASATI?

Za razliku od polufinala, gdje je glavnu riječ imala publika, u finalu će pobjednika odlučiti kombinacija glasova gledatelja i stručnih ocjenjivačkih sudova u omjeru 50:50. Bodove će dodijeliti ukupno osam žirija.

Četiri domaća žirija smještena su u HRT-ovim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a njima će se pridružiti i četiri međunarodna žirija iz San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške i Luksemburga.

Svaki žiri sastavljen je od tri glazbena profesionalca, poput producenata, skladatelja i glazbenih kritičara, čime se osigurava stručna procjena pjesama, javili su s HRT-a.