ANKETA Koja vam se više sviđa, mlada Kim Novak ili Sydney?

Legendarna glumica Kim Novak tvrdi da je Sydney Sweeney “potpuno pogrešan izbor” jer će zbog nje film njezinu životnu priču svesti na senzacionalizam

Admiral

Holivudska legenda Kim Novak nezadovoljna je izborom Sydney Sweeney za glavnu ulogu u njenom biografskom filmu "Scandalous!". Naime, taj će film pratiti njezinu ljubavnu aferu sa Sammyjem Davisom Jr.-om iz 1950-ih., a Kim se boji kako će zbog Sydney film biti previše vezan za seksualni aspekt veze.

U intervjuu za The Times, Novak je izjavila kako je 28-godišnja Sweeney “potpuno pogrešan izbor” za ulogu te dodala da takvu odluku “nikada ne bi odobrila” da je bila uključena u proces. Posebno je bila izravna komentirajući fizički izgled mlađe kolegice, aludirajući na razlike u njihovoj građi.

– Nema sumnje da će to biti prikazano kao seksualna veza jer Sydney Sweeney uvijek izgleda seksi. Ona je potpuno pogrešan izbor da me glumi – izjavila je Novak.

Film, koji režira Colman Domingo, trebao bi prikazati romansu između Novak i Davisa, dok bi Davisa trebao utjeloviti David Jonsson.

Sydney Sweeney stars in new advertising photoshoot for her lingerie brand 'SYRN' Sydney Sweeney stars in new advertising photoshoot for her lingerie brand 'SYRN' Sydney Sweeney stars in new advertising photoshoot for her lingerie brand 'SYRN'
S druge strane, Sweeney je prošle godine izjavila kako joj je velika čast utjeloviti slavnu glumicu.

– Njezina je priča i danas relevantna jer se suočavala s pritiscima Hollywooda, kontrolom privatnog života i vlastitim imidžem. U mnogočemu se mogu poistovjetiti s time – poručila je Sweeney.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

