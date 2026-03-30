ANKETA Koja vam se više sviđa, mlada Kim Novak ili Sydney?

Holivudska legenda Kim Novak nezadovoljna je izborom Sydney Sweeney za glavnu ulogu u njenom biografskom filmu "Scandalous!". Naime, taj će film pratiti njezinu ljubavnu aferu sa Sammyjem Davisom Jr.-om iz 1950-ih., a Kim se boji kako će zbog Sydney film biti previše vezan za seksualni aspekt veze.

Koja vam se više sviđa, mlada Kim Novak ili Sydney Sweeney? Kim Novak 0 glas/ova

Sydney Sweeney 0 glas/ova

U intervjuu za The Times, Novak je izjavila kako je 28-godišnja Sweeney “potpuno pogrešan izbor” za ulogu te dodala da takvu odluku “nikada ne bi odobrila” da je bila uključena u proces. Posebno je bila izravna komentirajući fizički izgled mlađe kolegice, aludirajući na razlike u njihovoj građi.

– Nema sumnje da će to biti prikazano kao seksualna veza jer Sydney Sweeney uvijek izgleda seksi. Ona je potpuno pogrešan izbor da me glumi – izjavila je Novak.

Film, koji režira Colman Domingo, trebao bi prikazati romansu između Novak i Davisa, dok bi Davisa trebao utjeloviti David Jonsson.

S druge strane, Sweeney je prošle godine izjavila kako joj je velika čast utjeloviti slavnu glumicu.

– Njezina je priča i danas relevantna jer se suočavala s pritiscima Hollywooda, kontrolom privatnog života i vlastitim imidžem. U mnogočemu se mogu poistovjetiti s time – poručila je Sweeney.



*uz korištenje AI-ja