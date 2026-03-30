Pokos objavila staru fotografiju s Lanom Radeljak: 'Ne znam je li ovo prikladno, možda zažalim'

Zagreb: Vlatka Pokos u crno-bijeloj elegantnoj kombinaciji prošetala centrom grada | Foto: ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL

Lana Radeljak prisjetila se u Dolores Lambaše, tragično preminule glumice koja bi u nedjelju proslavila rođendan. Nakon toga oglasila se i Vlatka Pokos

Vlatka Pokos je na društvenim mrežama objavila staru fotografiju s Lanom Radeljak, kćeri Josipa Radeljaka Dikana. Uz fotografiju je i napisala i kako ne zna 'je li ova objava prikladna ili nije' te da će je možda zažaliti. 'Ponekad su sjećanja jako selektivna i neobično lažna, gotovo kao da su nametnuta', poručila je. 

- Neobično je da se jedna djevojčica, a danas mlada žena, baš nikada i nimalo ne sjeća jedne mlade, tople žene koja joj je posvetila cijeli svoj život. Koja ju je upoznala kao bebu od 15 mjeseci, koja joj je prematala pelenice i češljala prekrasnu kosicu. Koja joj je pjevala pjesmice i ljubila vruće čelo u temperaturi. Koja je pala u nesvijest u bolnici nakon probdjevene noći. U istoj bolnici u kojoj je sa strepnjom promatrala svaki njen udah, svaki njen pokret. Koja joj je birala najljepše haljinice i ukrase za kosu. Koja ju je pratila na balet, jahanje, vrtić i školu. Koja joj je nesebično dala punih šest godina svog života i beskrajno puno ljubavi... Doista, sjećanja mogu biti jako selektivna, gotovo lažna - napisala je Pokos. 

- Moj rođendan je bio prije nekoliko dana i začudo, jedna malena djevojčica koja je zauvijek ostala u mom srcu, nije imala baš nikakvih sjećanja. Doista, čudna su pojava ta sjećanja. Gotovo lažna... - zaključila je u objavi. 

Pokos je par sati kasnije napisala još jednu objavu. 

- Živimo u bolesno licemjernom svijetu, u kojem je postalo teško, gotovo nemoguće, reći istinu. Istinu koja je pred nama, čista i jednostavna. Za mene je najlakše i jedino moguće govoriti istinu. Ali za većinu nije. Jer istina je jednostavna, ali može povrijediti, zar ne? - upitala je. Nadalje je napisala: 

- Pa se odlučujemo na laži. Na laži o onima kojih više nema. Lijepe laži, ali ipak samo laži. Dajemo im zasluge i kvalitete koje nikada za života nisu pokazali... Dajemo im uloge majki, uloge velikih glumica i karijera koje nikada nisu postojale - poručila je. 

Na kraju objave je istaknula: 'Pokojna glumica, koja je nažalost napustila ovaj svijet premlada, mi se prije svoje tragične smrti ispričala. U cijeloj priči, rekla je, najviše joj je bilo žao što je mene povrijedila. Ali, ja sam joj i prije toga sve oprostila znajući da ne razumije u što se upustila. Počivala u miru'. 

Ranije je Lana Radeljak objavila na svojim društvenim mrežama staru fotografiju s Dolores Lambašom te uz nju kratko napisala 'Sretan' i stavila emotikon srca, obzirom da bi Lambaša jučer proslavila rođendan. Na fotografiji su pozirale u opuštenom ljetnom izdanju ispod palme. 

U vrijeme Lanina djetinjstva, glumica je bila u vezi s njezinim ocem. Tragično je preminula 2013. godine u prometnoj nesreći. 

