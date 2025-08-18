Obavijesti

AGENT 007

ANKETA Nagađanja ne prestaju: Tko će biti novi James Bond?

Piše Lucija Raguž,
ANKETA Nagađanja ne prestaju: Tko će biti novi James Bond?
Foto: PA Images/ Doug Peters/ Rocco Spaziani/Ian West

Kroz 61 godinu postojanja, Jamesa Bonda je utjelovilo čak sedam glumaca, a pretpostavke tko će biti sljedeći u nizu se nastavljaju. Glumica Helen Mirren, također je komentirala izbor za titulu uloge.

Nagađanja oko glumca koji će preuzeti ulogu Jamesa Bonda sve su glasnija otkako je obitelj Broccoli, koja je više od 60 godina vodila slavnu filmsku franšizu, predala upravljanje tvrtki Amazon MGM Studios.  Kroz 61 godinu postojanja, Jamesa Bonda su utjelovili razni glumci, njih sedam: Sean ConneryDavid Niven, George Lazenby, Roger MooreTimothy DaltonPierce Brosnan i Daniel Craig.

Foto: imdb
LEGENDARNA GLUMICA Helen Mirren: Feministkinja sam, ali idući James Bond mora biti muškarac, ne može biti žena
Helen Mirren: Feministkinja sam, ali idući James Bond mora biti muškarac, ne može biti žena

Nedavno je objavljeno da će Denis Villeneuve, redatelj poznat po vizualno impresivnim filmovima poput 'Dune', 'Blade Runner 2049' i 'Arrival' režirati sljedeći film o Jamesu Bondu. Vijest je potvrdio Amazon MGM Studios, koji je i najavio da će uz Villeneuvea na filmu raditi i producenti Amy Pascal (Pascal Pictures) i David Heyman (Heyday Films).

ŠUŠKA SE, ŠUŠKA... Ova ljepotica mogla bi biti nova Bondova djevojka: 'Prva je na listi, talentirana je i privlačna...'
Ova ljepotica mogla bi biti nova Bondova djevojka: 'Prva je na listi, talentirana je i privlačna...'

Film zasad još nema naslov, a nije poznato ni tko će preuzeti ulogu slavnog tajnog agenta. Ipak, pripreme su već počele. Pascal i Heyman trenutačno rade iz Londona na razvoju scenarija, a iz Amazona najavljuju da nas očekuje 'uzbudljivo i moderno poglavlje'  kultne špijunske sage. Posljednji koji je nosio titulu agenta 007 bio je Daniel Craig, a ulogu je igrao od 2006. do 2021. godine. 

LMKMEDIA_NO_TIME_TO_DIE-FILM-LMK106-63
LMKMEDIA_NO_TIME_TO_DIE-FILM-LMK106-63 | Foto: Supplied by LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
REDATELJ JAMES GUNN Novi film o Supermanu hit je u kinima: Zaradio 217 mil. dolara
Novi film o Supermanu hit je u kinima: Zaradio 217 mil. dolara

Britanska glumica Helen Mirren, također je komentirala izbor za titulu agenta 007.

- Feministkinja sam, ali James Bond mora biti muškarac. Ne možete imati ženu, to jednostavno ne funkcionira. James Bond mora biti James Bond, u suprotnom postaje nešto drugo - izjavila je oskarovka za Saga Magazine.

Foto: IMDb/screenshot
PRIČA S VRHOVA SVIJETA FOTO Zoran Milanović bio je na premijeri filma 'Alpski ratnici' Stipe Božića u Fužinama...
FOTO Zoran Milanović bio je na premijeri filma 'Alpski ratnici' Stipe Božića u Fužinama...

Komentar glumice dolazi nakon što je Amazon MGM Studios, koji je preuzeo kreativnu kontrolu nad agentom 007, prošli mjesec otkrio da će Steven Knight, tvorac serije 'Peaky Blinders', napisati scenarij za sljedeći film.

Neki od favorita publike za utjelovljenje ove legendarne uloge su James NortonHenry CavillAaron Taylor-JohnsonTom HardyPaul MescalHarris DickinsonCillian Murphy, Austin Butler.

