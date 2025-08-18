ANKETA Nagađanja ne prestaju: Tko će biti novi James Bond?

Nagađanja oko glumca koji će preuzeti ulogu Jamesa Bonda sve su glasnija otkako je obitelj Broccoli, koja je više od 60 godina vodila slavnu filmsku franšizu, predala upravljanje tvrtki Amazon MGM Studios. Kroz 61 godinu postojanja, Jamesa Bonda su utjelovili razni glumci, njih sedam: Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.

Foto: imdb

Nedavno je objavljeno da će Denis Villeneuve, redatelj poznat po vizualno impresivnim filmovima poput 'Dune', 'Blade Runner 2049' i 'Arrival' režirati sljedeći film o Jamesu Bondu. Vijest je potvrdio Amazon MGM Studios, koji je i najavio da će uz Villeneuvea na filmu raditi i producenti Amy Pascal (Pascal Pictures) i David Heyman (Heyday Films).

Film zasad još nema naslov, a nije poznato ni tko će preuzeti ulogu slavnog tajnog agenta. Ipak, pripreme su već počele. Pascal i Heyman trenutačno rade iz Londona na razvoju scenarija, a iz Amazona najavljuju da nas očekuje 'uzbudljivo i moderno poglavlje' kultne špijunske sage. Posljednji koji je nosio titulu agenta 007 bio je Daniel Craig, a ulogu je igrao od 2006. do 2021. godine.

LMKMEDIA_NO_TIME_TO_DIE-FILM-LMK106-63 | Foto: Supplied by LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Britanska glumica Helen Mirren, također je komentirala izbor za titulu agenta 007.

- Feministkinja sam, ali James Bond mora biti muškarac. Ne možete imati ženu, to jednostavno ne funkcionira. James Bond mora biti James Bond, u suprotnom postaje nešto drugo - izjavila je oskarovka za Saga Magazine.

Foto: IMDb/screenshot

Komentar glumice dolazi nakon što je Amazon MGM Studios, koji je preuzeo kreativnu kontrolu nad agentom 007, prošli mjesec otkrio da će Steven Knight, tvorac serije 'Peaky Blinders', napisati scenarij za sljedeći film.

Neki od favorita publike za utjelovljenje ove legendarne uloge su James Norton, Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy, Paul Mescal, Harris Dickinson, Cillian Murphy, i Austin Butler.