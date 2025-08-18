Helen Mirren: Feministkinja sam, ali idući James Bond mora biti muškarac, ne može biti žena

Britanska glumica Helen Mirren izjavila je da, iako je feministkinja, sljedeći James Bond "mora biti muškarac". Komentar glumice dolazi nakon što je Amazon MGM Studios, koji je preuzeo kreativnu kontrolu nad agentom 007, prošli mjesec otkrio da će Steven Knight, tvorac serije "Peaky Blinders", napisati scenarij za sljedeći film.

- Feministkinja sam, ali James Bond mora biti muškarac. Ne možete imati ženu, to jednostavno ne funkcionira. James Bond mora biti James Bond, u suprotnom postaje nešto drugo - izjavila je oskarovka za Saga Magazine.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Bivši "Bond" Pierce Brosnan (72) složio se s Mirren, s kojom glumi u novoj kriminalističkoj drami "Thursday Murder Club" adaptiranoj prema bestseleru Richarda Osmana. U nadolazećem filmu, Mirren glumi umirovljenu špijunku, koja je ujedno i osnivačica i vođa kluba.

- Toliko je žena radilo u tom svijetu. Ona je manifestacija stvarnosti, to je sigurno - rekla je o svom liku Elizabeth.

Mirren (80) je prethodno za Standard izjavila da "cijeli koncept Jamesa Bonda proizlazi iz duboko ukorijenjenog seksizma".

- Žene su oduvijek bile nevjerojatno važan dio Tajne službe - dodala je.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Na pitanje je li bolji portret špijunke od Bonda, odgovorila je da je "realističniji, ali ne i zabavan kao Bond".

Brosnan je rekao da će film, u režiji redatelja "Harryja Pottera" Chrisa Columbusa, također privući sve koji vole filmsku seriju o čarobnjaštvu. "Ovo je kao starački dom iz Harryja Pottera", rekao je. Film prati skupinu umirovljenika koji se bore protiv kriminala, a glume ih Helen Mirren, Pierce Brosnan, Celia Imrie i Ben Kingsley.