ANKETA Naočale ili ne? Nives Celzijus ima ozbiljniji imidž, a što vi kažete? Sviđa li vam se?

ANKETA Naočale ili ne? Nives Celzijus ima ozbiljniji imidž, a što vi kažete? Sviđa li vam se?
Foto: Instagram

Nives Celzijus podijelila je na društvenim mrežama selfie u crnim okvirima i pitala fanove sviđa li im se njezin 'ozbiljniji look'

Mislim da mi trebaju naočale, hitno. Šta kažete na ovaj seriozniji look?, pitala je Nives Celzijus svoje pratitelje u srijedu na Instagramu.

HLADAN DAN, VRUĆA NIVES Nek' vani bude hladno! Nives je ponovno našla način da zaledi konkurenciju, a rastopi fanove
Nek' vani bude hladno! Nives je ponovno našla način da zaledi konkurenciju, a rastopi fanove

Crni okviri, veća stakla i ozbiljniji izraz lica. Ali kod Nives ozbiljnost ne traje dugo. Osmijeh je uvijek brži i sve pretvori u igru. I u tome je zapravo cijela čar. Ljudi ne gledaju samo fotku, nego i mali obrat koji ona napravi, od ozbiljnog do ležernog u sekundi.

Foto: Instagram

Naočale joj, kažu pratitelji, stoje. Ali još joj bolje stoji taj opušteni stav, ona lakoća s kojom sve okrene u šalu i pokaže da se ne zamara time kakav dojam ostavlja. A opuštanja joj ovoga ljeta, čini se, nije nedostajalo. Malo bazen, vinograd pa more. Naoružana gumenim čizmama i 'kacom' kraj sebe, bacila se u berbu kao da joj je to uobičajena rutina.

Foto: Privatni album

Nekoliko dana kasnije potpuno druga scena. Umjesto čizama, bikini. Umjesto vinove loze, more kod Vrsara. U zebrastom modelu pozirala je na jahti i pokazala figuru zbog koje su mnogi morali pogledati dvaput, pa i triput. Komentari pratitelja samo su se nizali, od onih koji su joj poručili da izgleda bolje nego ikad, do onih koji su je nazvali pravom morskom sirenom.

Foto: Instagram

Naravno, bilo je i onih drugačijih, ali Nives je na njih navikla. Od duhovitih i (pre)slobodno intoniranih komentara do negativnih, sve ih prima sa stilom. Samouvjereno i bez trunke lažne skromnosti.

- Svjesna sam da se ne mogu niti se želim sviđati svima. Ne sviđati se ljudima koji imaju potrebu mrziti i omalovažavati druge bez ikakvog povoda meni dođe k’o najveći kompliment - rekla je ranije.

Foto: Instagram

ANKETA Naočale ili ne? Nives ima ozbiljniji imidž, a što vi kažete? Sviđa li vam se?

