Karmela Vukov Colić iznenadila u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'

Gledatelje emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' je u petak iznenadilo dobro poznato lice - Karmela Vukov Colić. No, iako je godinama bila voditeljica te emisije, ovoga puta se pojavila u drugačijoj ulozi, kao direktorica Turističke zajednice Dugog Sela.

Nakon što su je, uz lijepe riječi, najavili voditelji u studiju, reporter Krešimir Volarević rekao je kako se njihova dugogodišnja kolegica sada nalazi u potpuno drugačijoj ulozi. Ona je pozdravila bivše kolege i gledatelje te istaknula da joj je 'Dobro jutro, Hrvatska' i dalje najdraža televizijska emisija.

- Tko bi rekao, nikad ne bih pogodio - rekao je Volarević kroz šalu. Vukov Colić je u emisiji predstavila manifestaciju 'Stara jela z' Dugog Sela', koja spaja gastronomiju, kulturu i tradiciju.

Bivša voditeljica se i u travnju ove godine vratila na Prisavlje, kao gošća u emisiji 'Sunčana strana' Radio Sljemena. Povratak na nekadašnje radno mjesto na kojem je provela više od 30 godina je obilježila i jedna anegdota koju je tada podijelila na društvenim mrežama.

- Pitaju me na ulazu: 'Hoćete li znati sami? Jeste li već ovdje bili?' Jesam, dušo... Jednom ili dvaput - napisala je Vukov Colić na Instagram storyju koji je podijelila.

Foto: instagram

Vukov Colić je s HRT-a otišla 2018. godine, a od 2022. radi kao direktorica Turističke zajednice Dugog Sela. Ranije je pričala kako su stres, nezdrava atmosfera i loši odnosi, što je rezultiralo problemima sa štitnjačom, bili razlozi njezinog odlaska s Prisavlja.