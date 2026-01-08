Obavijesti

Show

Komentari 1
RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE

ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?
Opatija: Konferencija za medije uoči održavanje Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Objavljene su 24 pjesme koje će se ove godine natjecati na Dori. Izvođač koji pobijedi na Dori, predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu ove godine. Koja je pjesma vaš favorit za pobjedu?

Admiral

Nakon što je prošle godine Hrvatsku na Eurosongu u švicarskom Baselu predstavljao Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake', vrijeme je da se izabere novi predstavnik. U emisiji 'Svijet diskografije' na Drugom programu Hrvatskog radija, urednika i voditelja Zlatka Turkalja Turkija su premijerno predstavljene, a zatim su objavljene i na službenom YouTube kanalu HRT-a. 

Ove pjesme natječu se na Dori 2026.: 

Alen Đuras - "From ashes to flame"

Autor teksta: Alen Đuras, Siniša Reljić Simba

Autor glazbe: Alen Đuras, Siniša Reljić Simba

Autor obrade skladbe: Alen Đuras, Siniša Reljić Simba

Ananda - "DORA"

Autor teksta: Ananda Đuranović, Ynke Dingenen, Tchiah Ommar, GUERRA

Autor glazbe: Dora Pejačević, Ananda Đuranović, Ynke Dingenen, Tchiah Ommar, GUERRA

Autor obrade skladbe: GUERRA

Cold Snap - "MUCHO MACHO"

Autor teksta: Jan Kerekeš

Autor glazbe: Jan Kerekeš, Josip Novak

Autor obrade skladbe: Jan Kerekeš, Josip Novak

DEVIN - "OVER ME"

Autor teksta: Devin Juraj

Autor glazbe: Devin Juraj

Autor obrade skladbe: Aleksandar Valenčić, Devin Juraj

Ema Bubić - "Vrijeme za nas"

Autor teksta: Lara Pilepić

Autor glazbe: Lara Pilepić

Autor obrade skladbe: Matej Zec

Fenksta - "Memento Mori"

Autor teksta: Saša Stević, Abby Dank, Emma Louise Gale

Autor glazbe: Saša Stević, Abby Dank

Autor obrade skladbe: Saša Stević

Fran Uccellini - "Ako bolje bude sutra"

Autor teksta: Fran Uccellini

Autor glazbe: Fran Uccellini

Autor obrade skladbe: Srđan Sekulović Skansi

Gabrijel Ivić - "Light Up"

Autor teksta: Jun Ishida, Gabrijel Ivić

Autor glazbe: Jun Ishida, Gabrijel Ivić

Autor obrade skladbe: Jun Ishida

Irma Dragičević - "Ni traga"

Autor teksta: Jan Jakovljev, Anja Grabovac

Autor glazbe: Jan Jakovljev, Anja Grabovac

Autor obrade skladbe: Hrvoje Domazet

Ivan Sever - "Crying Eyes"

Autor teksta: John Doherty, Ivan Sever

Autor glazbe: John Doherty, Ivan Sever, Aidan O'Connor

Autor obrade skladbe: John Doherty

Jasmina Makota - "Higher"

Autor teksta: Jasmina Makota

Autor glazbe: Jasmina Makota, Marin Hraščanec

Autor obrade skladbe: Marin Hraščanec

Kanđžija - "3 ujutro"

Autor teksta: Stjepko Galović

Autor glazbe: Stjepko Galović

Autor obrade skladbe: Stjepko Galović

Lana Mandarić - "Tama"

Autor teksta: Zorana Šiljeg

Autor glazbe: Lana Mandarić, Zorana Šiljeg

Autor obrade skladbe: Marko Drežnjak

Lara Demarin - "MANTRA"

Autor teksta: Ananda Đuranović, Lara Demarin, Luka Demarin

Autor glazbe: Ananda Đuranović, Robert Aralica, Lara Demarin

Autor obrade skladbe: Robert Aralica, Hrvoje Domazet

LELEK - "Andromeda"

Autor teksta: Tomislav Roso

Autor glazbe: Filip Lacković, Zorja, Lazar Pajić

Autor obrade skladbe: Filip Lacković

Lima Len - "Raketa"

Autor teksta: Alen Kozić, Damir Božanić

Autor glazbe: Alen Kozić, Damir Božanić

Autor obrade skladbe: Alen Kozić, Damir Božanić

MARKO KUTLIĆ - "NEOTUĐIVO"

Autor teksta: Marko Kutlić

Autor glazbe: Marko Kutlić

Autor obrade skladbe: Hrvoje Domazet, Antonio David Perina

Noelle - "Uninterrupted"

Autor teksta: Larissa Tormey, Bonnie Max, Rebecca Lane, Ivana Crnković

Autor glazbe: Larissa Tormey, Bonnie Max, Rebecca Lane, Filipe Nicolau

Autor obrade skladbe: Larissa Tormey, Bonnie Max, Rebecca Lane, Filipe Nicolau

Ritam Noir - "Profumi di mare"

Autor teksta: Moris Orbanić

Autor glazbe: Moris Orbanić

Autor obrade skladbe: Moris Orbanić, Mauro Giorgi, Aleksandar Valenčić

Sergej - "Scream"

Autor teksta: Sergej Božić, Laura Sučec, Matej Magdić

Autor glazbe: Laura Sučec

Autor obrade skladbe: Matej Magdić

Stela Rade - "Nema te"

Autor teksta: Jan Jakovljev, Anja Grabovac

Autor glazbe: Jan Jakovljev, Anja Grabovac

Autor obrade skladbe: Dino Mangafić

ToMa - "Ledina"

Autor teksta: Tomislav Marić

Autor glazbe: Tomislav Marić, Jan Jakovljev

Autor obrade skladbe: Mahir Sarihodžić

Tony Sky - "O ne!"

Autor teksta: Toni Volar

Autor glazbe: Toni Volar

Autor obrade skladbe: Toni Volar

ZEVIN - "My Mind"

Autor teksta: ZEVIN - Nives Cilenšek, Jernej Drnovšek

Autor glazbe: Jernej Drnovšek, ZEVIN - Nives Cilenšek

Autor obrade skladbe: Jernej Drnovšek, Mihajlo Đorović, ZEVIN - Nives Cilenšek

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare
VELIKA PROMJENA

U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

Marija Bartulović (25) iz Blaca jedna od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', nakon izlaska iz showa živi punim plućima, a svoje doživljaje i promjene redovito dijeli s pratiteljima na Instagramu.
Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se
KRATKO POTVRDIO

Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se

Agostini je u seriji 'Divlje pčele' utjelovio Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi
Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča
IZAZVALA BURU REAKCIJA

Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča

Voditeljica Drugog programa Hrvatskoga radija Sabina Jaganjac izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u eter otišao njezin privatni razgovor u kojem je kritizirala nagradnu igru svoje kuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026