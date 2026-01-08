ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?

Nakon što je prošle godine Hrvatsku na Eurosongu u švicarskom Baselu predstavljao Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake', vrijeme je da se izabere novi predstavnik. U emisiji 'Svijet diskografije' na Drugom programu Hrvatskog radija, urednika i voditelja Zlatka Turkalja Turkija su premijerno predstavljene, a zatim su objavljene i na službenom YouTube kanalu HRT-a.

Ove pjesme natječu se na Dori 2026.:

Alen Đuras - "From ashes to flame"

Autor teksta: Alen Đuras, Siniša Reljić Simba

Autor glazbe: Alen Đuras, Siniša Reljić Simba

Autor obrade skladbe: Alen Đuras, Siniša Reljić Simba

Ananda - "DORA"

Autor teksta: Ananda Đuranović, Ynke Dingenen, Tchiah Ommar, GUERRA

Autor glazbe: Dora Pejačević, Ananda Đuranović, Ynke Dingenen, Tchiah Ommar, GUERRA

Autor obrade skladbe: GUERRA

Cold Snap - "MUCHO MACHO"

Autor teksta: Jan Kerekeš

Autor glazbe: Jan Kerekeš, Josip Novak

Autor obrade skladbe: Jan Kerekeš, Josip Novak

DEVIN - "OVER ME"

Autor teksta: Devin Juraj

Autor glazbe: Devin Juraj

Autor obrade skladbe: Aleksandar Valenčić, Devin Juraj

Ema Bubić - "Vrijeme za nas"

Autor teksta: Lara Pilepić

Autor glazbe: Lara Pilepić

Autor obrade skladbe: Matej Zec

Fenksta - "Memento Mori"

Autor teksta: Saša Stević, Abby Dank, Emma Louise Gale

Autor glazbe: Saša Stević, Abby Dank

Autor obrade skladbe: Saša Stević

Fran Uccellini - "Ako bolje bude sutra"

Autor teksta: Fran Uccellini

Autor glazbe: Fran Uccellini

Autor obrade skladbe: Srđan Sekulović Skansi

Gabrijel Ivić - "Light Up"

Autor teksta: Jun Ishida, Gabrijel Ivić

Autor glazbe: Jun Ishida, Gabrijel Ivić

Autor obrade skladbe: Jun Ishida

Irma Dragičević - "Ni traga"

Autor teksta: Jan Jakovljev, Anja Grabovac

Autor glazbe: Jan Jakovljev, Anja Grabovac

Autor obrade skladbe: Hrvoje Domazet

Ivan Sever - "Crying Eyes"

Autor teksta: John Doherty, Ivan Sever

Autor glazbe: John Doherty, Ivan Sever, Aidan O'Connor

Autor obrade skladbe: John Doherty

Jasmina Makota - "Higher"

Autor teksta: Jasmina Makota

Autor glazbe: Jasmina Makota, Marin Hraščanec

Autor obrade skladbe: Marin Hraščanec

Kanđžija - "3 ujutro"

Autor teksta: Stjepko Galović

Autor glazbe: Stjepko Galović

Autor obrade skladbe: Stjepko Galović

Lana Mandarić - "Tama"

Autor teksta: Zorana Šiljeg

Autor glazbe: Lana Mandarić, Zorana Šiljeg

Autor obrade skladbe: Marko Drežnjak

Lara Demarin - "MANTRA"

Autor teksta: Ananda Đuranović, Lara Demarin, Luka Demarin

Autor glazbe: Ananda Đuranović, Robert Aralica, Lara Demarin

Autor obrade skladbe: Robert Aralica, Hrvoje Domazet

LELEK - "Andromeda"

Autor teksta: Tomislav Roso

Autor glazbe: Filip Lacković, Zorja, Lazar Pajić

Autor obrade skladbe: Filip Lacković

Lima Len - "Raketa"

Autor teksta: Alen Kozić, Damir Božanić

Autor glazbe: Alen Kozić, Damir Božanić

Autor obrade skladbe: Alen Kozić, Damir Božanić

MARKO KUTLIĆ - "NEOTUĐIVO"

Autor teksta: Marko Kutlić

Autor glazbe: Marko Kutlić

Autor obrade skladbe: Hrvoje Domazet, Antonio David Perina

Noelle - "Uninterrupted"

Autor teksta: Larissa Tormey, Bonnie Max, Rebecca Lane, Ivana Crnković

Autor glazbe: Larissa Tormey, Bonnie Max, Rebecca Lane, Filipe Nicolau

Autor obrade skladbe: Larissa Tormey, Bonnie Max, Rebecca Lane, Filipe Nicolau

Ritam Noir - "Profumi di mare"

Autor teksta: Moris Orbanić

Autor glazbe: Moris Orbanić

Autor obrade skladbe: Moris Orbanić, Mauro Giorgi, Aleksandar Valenčić

Sergej - "Scream"

Autor teksta: Sergej Božić, Laura Sučec, Matej Magdić

Autor glazbe: Laura Sučec

Autor obrade skladbe: Matej Magdić

Stela Rade - "Nema te"

Autor teksta: Jan Jakovljev, Anja Grabovac

Autor glazbe: Jan Jakovljev, Anja Grabovac

Autor obrade skladbe: Dino Mangafić

ToMa - "Ledina"

Autor teksta: Tomislav Marić

Autor glazbe: Tomislav Marić, Jan Jakovljev

Autor obrade skladbe: Mahir Sarihodžić

Tony Sky - "O ne!"

Autor teksta: Toni Volar

Autor glazbe: Toni Volar

Autor obrade skladbe: Toni Volar

ZEVIN - "My Mind"

Autor teksta: ZEVIN - Nives Cilenšek, Jernej Drnovšek

Autor glazbe: Jernej Drnovšek, ZEVIN - Nives Cilenšek

Autor obrade skladbe: Jernej Drnovšek, Mihajlo Đorović, ZEVIN - Nives Cilenšek