ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?
Nakon što je prošle godine Hrvatsku na Eurosongu u švicarskom Baselu predstavljao Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake', vrijeme je da se izabere novi predstavnik. U emisiji 'Svijet diskografije' na Drugom programu Hrvatskog radija, urednika i voditelja Zlatka Turkalja Turkija su premijerno predstavljene, a zatim su objavljene i na službenom YouTube kanalu HRT-a.
Ove pjesme natječu se na Dori 2026.:
Alen Đuras - "From ashes to flame"
Autor teksta: Alen Đuras, Siniša Reljić Simba
Autor glazbe: Alen Đuras, Siniša Reljić Simba
Autor obrade skladbe: Alen Đuras, Siniša Reljić Simba
Ananda - "DORA"
Autor teksta: Ananda Đuranović, Ynke Dingenen, Tchiah Ommar, GUERRA
Autor glazbe: Dora Pejačević, Ananda Đuranović, Ynke Dingenen, Tchiah Ommar, GUERRA
Autor obrade skladbe: GUERRA
Cold Snap - "MUCHO MACHO"
Autor teksta: Jan Kerekeš
Autor glazbe: Jan Kerekeš, Josip Novak
Autor obrade skladbe: Jan Kerekeš, Josip Novak
DEVIN - "OVER ME"
Autor teksta: Devin Juraj
Autor glazbe: Devin Juraj
Autor obrade skladbe: Aleksandar Valenčić, Devin Juraj
Ema Bubić - "Vrijeme za nas"
Autor teksta: Lara Pilepić
Autor glazbe: Lara Pilepić
Autor obrade skladbe: Matej Zec
Fenksta - "Memento Mori"
Autor teksta: Saša Stević, Abby Dank, Emma Louise Gale
Autor glazbe: Saša Stević, Abby Dank
Autor obrade skladbe: Saša Stević
Fran Uccellini - "Ako bolje bude sutra"
Autor teksta: Fran Uccellini
Autor glazbe: Fran Uccellini
Autor obrade skladbe: Srđan Sekulović Skansi
Gabrijel Ivić - "Light Up"
Autor teksta: Jun Ishida, Gabrijel Ivić
Autor glazbe: Jun Ishida, Gabrijel Ivić
Autor obrade skladbe: Jun Ishida
Irma Dragičević - "Ni traga"
Autor teksta: Jan Jakovljev, Anja Grabovac
Autor glazbe: Jan Jakovljev, Anja Grabovac
Autor obrade skladbe: Hrvoje Domazet
Ivan Sever - "Crying Eyes"
Autor teksta: John Doherty, Ivan Sever
Autor glazbe: John Doherty, Ivan Sever, Aidan O'Connor
Autor obrade skladbe: John Doherty
Jasmina Makota - "Higher"
Autor teksta: Jasmina Makota
Autor glazbe: Jasmina Makota, Marin Hraščanec
Autor obrade skladbe: Marin Hraščanec
Kanđžija - "3 ujutro"
Autor teksta: Stjepko Galović
Autor glazbe: Stjepko Galović
Autor obrade skladbe: Stjepko Galović
Lana Mandarić - "Tama"
Autor teksta: Zorana Šiljeg
Autor glazbe: Lana Mandarić, Zorana Šiljeg
Autor obrade skladbe: Marko Drežnjak
Lara Demarin - "MANTRA"
Autor teksta: Ananda Đuranović, Lara Demarin, Luka Demarin
Autor glazbe: Ananda Đuranović, Robert Aralica, Lara Demarin
Autor obrade skladbe: Robert Aralica, Hrvoje Domazet
LELEK - "Andromeda"
Autor teksta: Tomislav Roso
Autor glazbe: Filip Lacković, Zorja, Lazar Pajić
Autor obrade skladbe: Filip Lacković
Lima Len - "Raketa"
Autor teksta: Alen Kozić, Damir Božanić
Autor glazbe: Alen Kozić, Damir Božanić
Autor obrade skladbe: Alen Kozić, Damir Božanić
MARKO KUTLIĆ - "NEOTUĐIVO"
Autor teksta: Marko Kutlić
Autor glazbe: Marko Kutlić
Autor obrade skladbe: Hrvoje Domazet, Antonio David Perina
Noelle - "Uninterrupted"
Autor teksta: Larissa Tormey, Bonnie Max, Rebecca Lane, Ivana Crnković
Autor glazbe: Larissa Tormey, Bonnie Max, Rebecca Lane, Filipe Nicolau
Autor obrade skladbe: Larissa Tormey, Bonnie Max, Rebecca Lane, Filipe Nicolau
Ritam Noir - "Profumi di mare"
Autor teksta: Moris Orbanić
Autor glazbe: Moris Orbanić
Autor obrade skladbe: Moris Orbanić, Mauro Giorgi, Aleksandar Valenčić
Sergej - "Scream"
Autor teksta: Sergej Božić, Laura Sučec, Matej Magdić
Autor glazbe: Laura Sučec
Autor obrade skladbe: Matej Magdić
Stela Rade - "Nema te"
Autor teksta: Jan Jakovljev, Anja Grabovac
Autor glazbe: Jan Jakovljev, Anja Grabovac
Autor obrade skladbe: Dino Mangafić
ToMa - "Ledina"
Autor teksta: Tomislav Marić
Autor glazbe: Tomislav Marić, Jan Jakovljev
Autor obrade skladbe: Mahir Sarihodžić
Tony Sky - "O ne!"
Autor teksta: Toni Volar
Autor glazbe: Toni Volar
Autor obrade skladbe: Toni Volar
ZEVIN - "My Mind"
Autor teksta: ZEVIN - Nives Cilenšek, Jernej Drnovšek
Autor glazbe: Jernej Drnovšek, ZEVIN - Nives Cilenšek
Autor obrade skladbe: Jernej Drnovšek, Mihajlo Đorović, ZEVIN - Nives Cilenšek
