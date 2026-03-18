Evo što vas ove srijede očekuje u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ove srijede 18. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Jakov i Ivica ne žele odustati od obrade oranica, bez obzira na Antine provokacije. Stiže sudska odluka na Katinu tužbu. Vice se odlazi suočiti s Čavkom. Za to vrijeme Rajki i Badurini cvatu ruže.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
La Promesa 

HRT1 13:20

Martina kaže Alonsu da barun De Valladares ima potporu svih plemića, a markiz odlučuje reagirati. Curro juri za automobilom u kojem je Ángela kako bi je spriječio da raskrinka satnika.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Ruzek i Atwater odlaze na tajni zadatak u zatvor. Kao zatvorenici rade na slučaju ubojstva desetogodišnje djevojčice. Voight i Olinsky istražuju trag o pucnjavi.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Tiho ga zove cijeli dan, a Braco mu se ne javlja. Ne zna što će jer se i Goran počeo raspitivati o Tihi. Martin se budi iz depresivnog šoka u totalnoj kontri te odluči ići na posao. Svi su šokirani njegovom osornošću. Matija se osjeća oslobođeno, za razliku od Luce koja još dvoji oko prihvaćanja posla u poliklinici Delaš.

Crno more

NOVA TV 18:10

Istraga o napadu na Eleni vodi Oruça do snimki iz luke koje bi mogle razotkriti istinu. U isto vrijeme Adil i Esme suočavaju se s prošlošću i ljubavi koju nikad nisu zaboravili.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ramón dobije skrbništvo nad sinom. Luisa je shrvana, ali upoznaje neke odvjetnike koji su joj spremni pomoći. Margarita doživi težak pad niza stube modne kuće. Liječi je William, liječnik koji potakne Pedrovu ljubomoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

