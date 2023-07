ANKETA Ove serije nominirane su za Emmy. Koja je vaš favorit?

U srijedu ujutro objavljene su vrlo očekivane nominacije za 75. dodjelu Emmy nagrada. Ova nagrada smatra se najvećim priznanjem u televizijskoj industriji.

Kritički hvaljena HBO drama 'Succession' osvojila je impresivnih 27 nominacija. Slijedi je 'The Last of Us' s 24 nominacije, 'The White Lotus' s 23 nominacije i omiljena komedija 'Ted Lasso' s 21 nominacijom.

Ove godine, Televizijska akademija naginjala je tamnijim i dublje promišljenim sadržajima, što se odražava kroz priznanja serijama poput 'Succession', 'The Last of Us', 'Yellowjackets', 'Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story' i 'Beef'.

U kategoriji tehničkih ostvarenja, posebno je izdvojen mračni 'Dahmer', koji je dobio mnogo priznanja, kao i nominacije za glavnog glumca Evana Petersa, te za sporedne glumce Niecey Nash-Betts i Richarda Jenkinsa. Dodjela Emmy nagrada trenutačno je zakazana za 18. rujna.

Ove serije su favoriti za pobjedu. Koja vam je najbolja?

1. Bijeli Lotus (The white Lotus)

2. The Last of Us

3. Nasljeđe (Succession)

4. Nazovi Saula (Better Call Saul)

5. Zmajeva kuća (House of the Dragon)

6. Kruna (The Crown)

7. Andor

8. Yellowjackets