Obavijesti

Show

Komentari 2
GLASAJTE

ANKETA Ovo je svih 16 nastupa u finalu Dore: Za koga navijate?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Ovo je svih 16 nastupa u finalu Dore: Za koga navijate?
Foto: Renato Brađolica

Približavamo se kraju natjecanja, a najboljih 16 predstavilo se večeras gledateljima. Pogledajte nastupe i glasajte u našoj anketi za svog favorita

Admiral

Večeras će biti poznato tko će nas predstavljati na Eurosongu. Nastupilo je svih 16 izvođača, a glasovi publike i žirija odlučit će o pobjedniku. Donosimo svih 16 nastupa, a u anketi možete glasati i otkriti koji je vaš favorit.

Ananda

Sergej

Noelle

Alen Đuras

Irma

Lara Demarin

Ema Bubić

Lima Len

Lana Mandarić

Ritam Noir

Marko Kutlić

Devin

Lelek

ToMa

Stela Rade

Cold Snap

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Što su poznate dame radile na Valentinovo: Evo koja je imala najmanje tange...
DAN ZALJUBLJENIH

FOTO Što su poznate dame radile na Valentinovo: Evo koja je imala najmanje tange...

Brojne poznate dame otkrile su kako su provele Dan zaljubljenih, a neke su se pritom odlučile skinuti te time pohvaliti na Instagramu. Veliki buketi ruža tako su pali u drugi plan...
Zagrebačka Arena uglas je pjevala s Anom Bekutom
KONCER ZA VALENTINOVO

Zagrebačka Arena uglas je pjevala s Anom Bekutom

Njezin dugo iščekivani samostalni koncert u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, pretvorio je Valentinovo u Zagrebu u glazbeni spektakl nabijen emocijama, nostalgijom i zajedničkim pjevanjem tisuća ljudi
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Čavka je slomljen zbog vjenčanja Tereze i Vice
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Čavka je slomljen zbog vjenčanja Tereze i Vice

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026