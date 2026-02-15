Približavamo se kraju natjecanja, a najboljih 16 predstavilo se večeras gledateljima. Pogledajte nastupe i glasajte u našoj anketi za svog favorita
ANKETA Ovo je svih 16 nastupa u finalu Dore: Za koga navijate?
Večeras će biti poznato tko će nas predstavljati na Eurosongu. Nastupilo je svih 16 izvođača, a glasovi publike i žirija odlučit će o pobjedniku. Donosimo svih 16 nastupa, a u anketi možete glasati i otkriti koji je vaš favorit.
Ananda
Sergej
Noelle
Alen Đuras
Irma
Lara Demarin
Ema Bubić
Lima Len
Lana Mandarić
Ritam Noir
Marko Kutlić
Devin
Lelek
ToMa
Stela Rade
Cold Snap
