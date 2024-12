ANKETA Ovo su finalisti showa 'Superstar': Jesu li vaši favoriti uspjeli doći do velikog finala?

RTL-ov show bliži se kraju, već u idućoj epizodi doznat ćemo koji će se to natjecatelj izboriti za titulu 'Superstara'! U polufinalnoj epizodi ispali su Katarina Car, Hanan Velić, Monika Jukić i Nikola Batinović, a prošli su Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić i Benjamin Hasanić.

Karla Miklaužić otpjevala je pjesmu 'Something's Got a Hold on Me', pokazujući iznimnu energiju i vokalnu snagu.

Marko Stanković odabrao je pjesmu Zdravka Čolića - 'Kao moja mati', a kako mu je rekao Tonči, u svakoj pjesmi da sve od sebe.

Ema Bubić oduševila je emotivnom izvedbom pjesme 'Dancing On My Own', Caluma Scootta.

Benjamin Hasanić nastupio je s talijanskom šansonom Sergia Endriga - 'Canzone Per Te'.

Katarina Car izabrala je pjesmu 'Frka' grupe Nipplepeople, koja je obrada popularne pjesme koju je izvorno pjevala Zdenka Kovačićek.

Hanan Velić nastupio je s pjesmom 'Elastic Heart' od Sie. Njegova energična izvedba i snažan vokal nisu prošli nezapaženo.

Monika Jukić je za polufinale odabrala pjesmu 'Nisi više moja bol' od Gibonnija.

Nikola Batinović nastupio je s pjesmom 'Brani je od zla', pokojnog Toše Proeskog.

