ANKETA Ovo troje kandidata idu u finale 'Života na vagi': Što vi mislite, tko će odnijeti pobjedu?

Osma sezona “Života na vagi” je na vrhuncu. Večeras, 6. prosinca posljednji je okršaj. Od 16 natjecatelja tri najbolja i najupornija bore se za nagradu od 20.000 eura, a pobijedit će onaj s najboljim izgubljenim postotkom tjelesne mase. Finale su izborile dvije žene, Davorka Roginek i Alina Pantseyeva, te Mateo Biloš. Hoće li prvi put u povijesti ovog showa pobijediti žena, saznat ćemo od 20:15 na RTL-u.

Nakon šest mjeseci od početka snimanja u Međimurju spremni su pokazati svoju transformaciju. Priliku za još jednu nagradu svaku sezonu ima i natjecatelj koji je nakon završetka puta u showu nastavio transformaciju kod kuće i ostvario zavidan rezultat.

Kad god je neki natjecatelj napustio show, to nije bio kraj jer “Život na vagi” je svim natjecateljima do finala rješavao teretanu i davao suplemente, naravno, uz podršku trenera Edina Mehmedovića i Mirne Čužić, psihologa, nutricionista i voditeljice Marijane Batinić.

Alina Pantseyeva imala je 145,3 kile

Najbolji među nefinalistima osvojit će nagradu od 7000 eura. Alina Pantseyeva (27) iz Bjelorusije na prvom je vaganju imala 145,3 kilograma. Prevoditeljica se prije dvije godine preselila u Zaprešić jer se zaljubila. Supruga je upoznala na koncertu Parnog valjka. U show se prijavila jer je shvatila koliko njezina kilaža loše utječe na njezino zdravlje. Teško je hodala, obuvala čarape i cipele, teško disala... Patila je i fizički i psihički te otkrila da su je u njezinoj zemlji tukli zbog debljine.

- Tri puta su mi slomili nos, i to u školi - priznala je pred kamerama i otkrila da su je gurnuli u kontejner za smeće.

Foto: rtl

- Nije mi bilo teško ispričati svoju priču jer sam na leđima i duši nosila previše tereta i došlo je vrijeme da ga se riješim jer me stalno vraćalo u prošlost - kaže. Na posljednjem vaganju u emisiji imala je 100,8 kilograma.

- Bilo bi lijepo da barem jedanput pobjeda dođe u ženske ruke, pogotovo kad su te ruke zaista dale jako puno truda. Ali i ako se to ne dogodi, za sebe sam već pobjednica. Vjerujem da svatko tko je došao u ‘Život na vagi’ i prošao ovaj težak put promjene navika i stila života može sebe smatrati pobjednikom - rekla nam je uoči finala i dodala da još ne zna na što bi potrošila nagradu.

- Nisam nikad htjela odustati zbog napora, ali sam u nekim trenucima imala prevelika očekivanja od drugih ljudi pa sam znala malo potonuti zbog toga. Često mi se znao dogoditi teški trenutak - gubitak u izazovima, bolovi, umor, ali sam si svaki put govorila: ‘Daj si da se isplačeš i izbaciš emocije i idi dalje!’ - kaže Alina, kojoj je cilj doći do 65 kilograma i raditi na mišićnoj masi. U finalu će je podržati suprug, njegovi roditelji, prijatelji, a roditelji će je pratiti na daljinu.

- Svakako ću postati ‘trenerica’ svojim roditeljima i suprugu koji isto muku muče s kilogramima. I zbog njih i zbog sebe jer samo zajedno možemo uspjeti graditi i održavati zdraviji život - dodala je.

Mateo Biloš u 'Život na vagi' došao s 198,6 kg

Dubrovački taksist Mateo Biloš (30) našalio se uoči ulaska u show: "Sad kad skinem kila, još će biti djece!". Prijavio se zbog žene, na prvom vaganju imao je 198,6 kilograma, a na zadnjem u emisiji došao je do 144,4 kilograma.

- Za sebe i za sve moje prijatelje - ja sam pobjednik. Nisam razmišljao na što potrošiti nagradu, ali evo, naprimjer, nakon izlaska iz emisije dočekao me razbijeni auto pa ga treba popraviti (smijeh) - govori nam uoči finala. Tijekom sedmog ciklusa Mateo je ispao iz showa, no vratio se nakon samo jednog ciklusa, na osmo vaganje.

Foto: rtl

- O sebi sam u showu naučio sve; starog Matea sam zaboravio i idem graditi novoga, pametnijeg i čvršćeg Matea. Nikad nisam poželio odustati. Kad sam znao pasti, sjetio sam se svoje djece, žene i obećanja koje sam dao pokojnom tati - kaže nam. Tijekom ovih nekoliko mjeseci najteže je bilo ostaviti svoje doma i prva dva tjedna prehrana i treninzi, dok se polako nije naviknuo na zdrave navike.

- Čega sam se najteže odrekao u kuhinji?! Carskog mesa (smijeh) - dodaje. Kad uskoro više ne bude trenera i strogog režima, hoće li uspjeti održati težinu: "Već su pale neke oklade kakav ću biti za godinu dana". A nakon što se kamere ugase, jedva čeka profeštati s kandidatima.

- Sa svima sam se sprijateljio, a najviše s Davorkom - kaže. Uz Alinu ona će mu biti protivnica u finalu.

Davorka Roginek na prvom vaganju imala 137,7 kg

- Želim maknuti veliki teret sa svojih leđa. Kad se pogledam u ogledalo, vidim dobru osobu zarobljenu u toj ogromnoj težini, no u znam da ću biti puno mršavija i staloženija u glavi. Spremna sam izboriti se za sebe - rekla je Davorka Roginek (37) iz Breznice prije ulaska u "Život na vagi". Sa suprugom se brine o dva sina od 13 i osam godina - stariji ima ADHD, disleksiju i disgrafiju pa ima poteškoća u školi, a mlađi ima kraću rukicu i nogicu jer je kao beba prebolio upalu kostiju i, nažalost, ostale su posljedice. Na prvom vaganju Davorka je imala 137,7 kilograma, a na zadnjem prije finala 101,7 kilograma.

Foto: rtl

- Ne očekujem pobjedu s obzirom na to da imam ozljedu pa mi je teže skidati kilograme, no vrlo sam zadovoljna već učinjenim. Dosanjala sam sve želje koje sam imala u showu. Vozila sam bicikl, ljuljala se na ljuljački i kondicija mi je puno bolja. Naučila sam koliko mogu biti mentalno jača i kako raditi na sebi i biti ustrajan - rekla nam je i dodala: "Najteže mi je bilo u showu podnositi svakodnevnu bol zbog išijasa. Bilo mi je to vrlo izazovno i teško jer mi je ograničavalo pokrete, treninge i normalno funkcioniranje". San joj je doći do 75 kilograma.

- I dalje želim mršavjeti. Suprug i moja dva junaka bit će jako iznenađeni i ponosni kad me vide i jako se veselim što ću ih izgrliti i izljubiti u finalu. A dalje polako u nove pobjede u mršavljenju, ali i liječenju kralježnice - kaže Davorka.