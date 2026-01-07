ANKETA Petar ili Karlo? Novi su 'Savršeni', koji vam je zgodniji?

Uskoro na male ekrane stiže nova sezona popularne emisija 'Gospodin Savršeni', a za naklonost i srca mladih dama borit će se Karlo i Petar
Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' seli se na idiličnu Kretu, gdje će se uz mediteranski ugođaj, romantične spojeve i emocionalne izazove ispisivati nove ljubavne priče. Ovoga puta u središtu pozornosti su Karlo i Petar, dvojica muškaraca koje povezuje autentičnost, ali razdvajaju životni putevi i energija kojom osvajaju.
Karlo, 26-godišnjak sportskog duha i snažnog karaktera, u show dolazi s mentalitetom profesionalnog sportaša. Odrastao je u toplom, ali životom obilježenom obiteljskom okruženju – rano je izgubio oca, a odrastanje uz majku i stariju sestru ostavilo je dubok trag. Kako sam ističe, upravo ga je to iskustvo naučilo razumijevanju i poštovanju prema ženama.
Rukomet je bio njegova konstanta gotovo dva desetljeća. Počeo je trenirati još kao dječak, a karijeru su obilježili veliki uspjesi – juniorsko srebro sa Svjetskog prvenstva, debi i prvi pogodak za seniorsku reprezentaciju te utakmice koje su, kako kaže, zauvijek ostale urezane u pamćenje. Paralelno sa sportom, Karlo se okušao i u poduzetništvu. Tijekom boravka u Francuskoj spontano je nastao njegov modni brend, koji je s vremenom prerastao u ozbiljan poslovni projekt i dokaz da se ne boji novih izazova.
Petar, s druge strane, ima 29 godina i iza sebe bogatu međunarodnu karijeru modela. Smiren, promišljen i čvrsto usidren u vlastite vrijednosti, u odnose ulazi s naglaskom na iskrenost, povjerenje i međusobno poštovanje. Površnost i igre nisu dio njegova svijeta – traži dubinu i emocionalnu zrelost. Posebno ističe blizak odnos sa starijim bratom, koji mu je bio ključna podrška u važnim životnim odlukama.
Iako je danas prepoznatljivo lice modne industrije, Petrov ulazak u taj svijet bio je gotovo slučajan. Prvi odlazak u Milano otvorio mu je vrata karijere koja ga je odvela na modne piste, kampanje i putovanja diljem svijeta. Posljednje dvije godine proveo je u Dubaiju, gradu koji opisuje kao intenzivan i transformirajući, kako profesionalno, tako i osobno.
