ANKETA Pobjednici 12. sezone Supertalenta su Duo Turkeev & Kids: Jesu li zaslužili pobjedu?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: U Areni Zagreb održano veliko finale Supertalenta | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Maja Šuput je brisala suze nakon njihove točke. Julia i Dima s kćerima Renatom i Lily žive u Njemačkoj, a u Hrvatsku ih je dovela sudbina. Sada su pobijedili u showu Supertalent

Finale 12. Supertalenta napunilo je zagrebačku Arenu, a ostale fanove ovog showa prikovalo uz male ekrane. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids. Julia i Dima Turkeev iz Ukrajine, sa svojim kćerima Renatom i Lily osvojili su srca žirija i gledatelja te osvojili laskavu titulu najtalentiranijih. Njihov nastup bio je vrlo emotivan, a nakon nastupa uslijedio je obiteljski zagrljaj. Cijela Arena im je pljeskala, a

Maja Šuput je brisala suze nakon njihove točke. Julia i Dima s kćerima Renatom i Lily žive u Njemačkoj, a u Hrvatsku ih je dovela sudbina.

- U Njemačkoj smo upoznali djevojku Anicu Perić, koja nam je s tolikom toplinom pričala o Hrvatskoj da smo odlučili doći. I evo nas na pozornici s iskustvom koje ćemo pamtiti cijeli život - prisjetili su se. 

Njihova priča s akrobacijom počela je davno. S puno treninga, malenih pozornica i velikim snovima.

- Cirkuska umjetnost dio je naših života otkako pamtimo. Tijekom godina nastupali smo u mnogim zemljama, na raznim festivalima i predstavama. Svaka nova pozornica bila je još jedan korak naprijed - pričaju Julia i Dima.

