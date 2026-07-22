ANKETA Počela je nova sezona emisije 'Direktor svemira'. Kako vam se svidjela prva epizoda?

Krenula je nova sezona RTL-ove zabavne emisije u kojoj pet poznatih natjecatelja rješava neobične, bizarne i često potpuno apsurdne zadatke. Njihove rezultate ocjenjuje Ivan Šarić, koji je ponovno preuzeo ulogu 'Direktora svemira', dok mu kao asistent pomaže Luka Petrušić. Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti OVDJE.

Za Šarićevu naklonost i bodove ove sezone bore se Borna Kotromanić, stand-up komičarka Vlatka Mifka, glumac Borko Perić te komičari Joža Vrban i Srđan Olman.

- Ovo je jako čudna emisija. Ovdje imamo pet natjecatelja koji su zadnjih dva, tri mjeseca obavljali jako čudne zadatke. Oni apsolutno ne znaju kako su ih obavili, a bore se za najgluplju nagradu na svijetu - moju zlatnu glavu - poručio je Šarić na početku emisije u srijedu.

Foto: rtl

Natjecatelji su već na početku morali što dulje zadržati kameno lice pred Lukom, donijeti predmet koji predstavlja najbolji krug, izgraditi neobičnu utvrdu te riješiti izazov s plastičnim patkicama.