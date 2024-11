ANKETA Promjena u Magazinu! Sviđa li vam se nova pjevačica?

Splićanka Lorena Bućan (22) nova je pjevačica Magazina! Nju je grupa predstavila u četvrtak navečer u zagrebačkom klubu Mint svoj novi glavni vokal, a podržala ju je i njena prethodnica Andreja Šušnjara. Ona je, nakon što je otpjevala s Magazinom svoj zadnji koncert, krenula u solo vode.

Zagreb: Koncert grupe Magazin u Mintu s novom pjevačicom Lorenom Bućan | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Lorena je ranije otkrila kako je od malih nogu slušala Magazin.

- Kad smo u društvu, Magazin se sluša, to je stvarno velik bend, veliko ime. Ja ga sama na svojim koncertima pjevam, tako da, mislim da bi to bila čast tko god uspije ući u taj bend - rekla je za IN magazin prije nekoliko mjeseci.

A nakon jučer, sada je i službeno kako je ta čast pripala upravo njoj.

Bućan je poznata po sudjelovanju u RTL showu 'Zvijezde', a 2019. godine na Dori je završila na drugom mjestu.