ANKETA Bio je Borat, Bruno, Ali G, diktator... Koja vam je uloga Sache Barona Cohena najbolja?

Legendarni britanski glumac Sacha Baron Cohen slavi 52. rođendan. Njegovu karijeru obilježile su uloge u filmovima kao što su 'Borat', 'Diktator', 'Bruno', ali i brojne kontroverze koje su se vezale uz njegove uloge. Danas slovi za jednog od najhumorističnijih glumaca, ali ga ne vole baš svi.

Krenuo na Cambridge, završio u školi za klaunove

Sacha je rođen 13. listopada 1971. u Londonu. Odrastao je u bogatoj obitelji, njegov otac Gerald Baron Cohen se bavio muškom odjećom. Gerald je također cijeloj obitelji dodao prezime Baron. U djetinjstvu je Sacha pohađao školu za dečke, a onda se upisao na sveučilište Cambridge.

Tijekom studiranja se pridružio dramskom klubu, a nakon što je završio fakultet, upisao se u školu za klaunove u Parizu.

Što se tiče privatnog života, glumac je jako privatna osoba. Sa suprugom, glumicom Islom Fisher je 2007. godine dobio prvo dijete, kćer Oliviju. Vjenčali su se 2010. godine, a onda dobili još dvoje djece, kćer Elulu i sina Montgomeryja.

Ali G

Njegova profesionalna karijera započela je 90-ih godina, kada se pojavio u 'The 11 O'Clock Showu' kao lik Ali G-ja, koji je i danas jedan od njegovih najprepoznatljivijih likova. Serija se emitirala 1998. godine na Channelu 4, a 2002. godine je Cohen razvio i samostalnu seriju o istom liku 'Da Ali G Show'. U istoj je seriji predstavio dva lika, koja će kasnije postati jednako poznata - Borata i Brunu.

Ali G u svojoj je emisiji radio intervjue s političarima, piscima i ostalim bitnim ljudima, a sam lik htio je biti reper. Njegov je lik postao toliko popularan da se pojavio i u Madonninom spotu za pjesmu 'Music'. Kasnije je njegov lik dobio i svoj film 'Ali G Indahouse', koji nije bio toliko uspješan. U međuvremenu je snimljena i nova verzija 'Da Ali G Showa', tijekom koje su ga upoznale novije generacije.

Ali G je bio kontroverzan koliko i uspješan. Tijekom jedne epizode je ugostio Boutrosa Boutros-Ghalija, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Pitao ga je: 'Je li Disneyland član UN-a?'. Njegovo je pitanje naljutilo Andyja Rooneyja, komentatora u emisiji '60 Minuta', koji je prekinuo intervju. Zbog ovog je lika bio na meti negativnih komentara, a čak je primio i prijetnje.

Borat

Jedan od njegovih najpoznatijih likova, ako ne i najpoznatiji, je zasigurno Borat. Lik Borata prvi se put pojavio u emisiji 'F2F' iz 1996. godine, ali pod drugim imenom - Alexi Krickler, koji je bio iz Moldavije. Dvije godine nakon je izašao 'Bruno' u kojem se Borat pojavio kao Albanac Kristo, a Borat kakvog ga danas znamo predstavljen je u 'Da Ali G Showu' 2000. godine. Sacha je ovaj lik glumio i kada su kamere bile isključene jer je htio da sve bude savršeno.

Nakon što je snimljen prvi film 'Borat: učenje o amerika kultura za boljitak veličanstveno država Kazahstan', Sacha se našao na listi FBI-ja. Jednom prilikom je za NPR progovorio o cijeloj situaciji s policijom.

- Bilo je trenutaka kada sam se naviknuo na to da se policija pojavljuje. Znate, nakon Borata, mislim da su došli 45 puta. Nekad je to bila policija, a onda nas je FBI pratio neko vrijeme. Imali su toliko pritužbi da se čovjek sa Srednjeg istoka vozi kroz Ameriku u vozilu za sladoled, da nam je FBI dodijelio tim. Imali smo FBI, a onda i Tajnu službu. Ali tih je slučajeva bilo toliko puno, kao i s Brunom, da mi je nakon snimanja trebalo oko šest mjeseci da se ne prepadnem u potpunosti kad vidim policajca - rekao je.

Borat se našao i na meti negativnih komentara gledatelja, a ni cijela država Kazakhstan nije bila sretna njime. Nije im se svidjelo kako je njihova država prikazana u filmu, a u jednom su ga trenutku htjeli i tužiti. Iako su ga brojni napali nakon što je prvi film izašao, Sacha je doživio i veliki uspjeh, kako s gledateljima tako i s kritičarima. Osvojio je Zlatni globus, a bio je nominiran i za Oscara. Cohen se 2020. godine vratio u istoj ulozi u nastavku filma 'Borat', koji je osvojio Zlatni globus 2021. godine.

Bruno

Austrijski modni novinar Bruno Gehard još je jedan od legendarnih likova Barona Cohena. Film 'Bruno' izašao je 2009. godine, a izazvao je kontroverzu i prije nego što je izašao.

Nekoliko mjeseci prije prikazivanja filma, žena je tužila produkciju jer je tvrdila da se ozlijedila tijekom snimanja. Sacha je ušao i u sukob s Eminemom tijekom dodjele MTV Movie Awards, ali sva pažnja dobro je došla kada je film napokon došao na male ekrane. Ubrzo nakon izlaska se 'Bruno' našao na prvom mjestu ljestvica, a oduševio je kritičare.

Glumio je diktatora, vozača brzih auta...

Još jedan od poznatih likova Sache Barona Cohena je bio i Aladeen, diktator fiktivne Republike Wadiyje. U filmu 'The Dictator' iz 2012. godine je uzimao elemente iz prethodnih filmova, ali ovaj je put film trebao biti dramatičan, a ne komičan.

Pojavio se i u filmu 'Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby' u kojem je glumio vozača brzih automobila. Pojavio se i u mjuziklu 'Sweeney Todd' uz Johnnyja Deppa. Posudio je i glas Julienu u 'Madagascaru'. Komedijama se vratio 2016. godine u filmu 'Grimsby', a iste godine je glumio i u 'Alice Through the Looking Glass'.

