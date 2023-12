ANKETA Slažete li se s odlukom Dine Jelusića u 'Voiceu'? Gobac ga je zbog toga nazvao 'dno'...

U nokaut-fazi 'The Voicea' u subotu navečer došlo je do pomutnje među žirijem zbog odluke Dine Jelusića. On je, kao i ostali mentori, morao odabrati tko ostaje u njegovom timu, a tko odlazi.

Natjecanje je nastavila Karla Jovanović koja je otpjevala pjesmu Josipe Lisac 'Ne prepoznajem ga'.

Dalje ide i Duška Brčić Šušak koja je izvela pjesmu 'Weak' sastava Skunk Anansie.

Karla Arković otpjevala je 'Ain't Nobody' u verziji Jessie J., no napustila je tim.

Marko Vukić predstavio se kao posljednji iz Dinina tima. Pjesma 'Ready For Love' grupe Bad Company u njegovoj izvedbi donijela mu je niz komplimenata.

- Ti si jedna od najmuzikalnijih osoba koje sam upoznao - rekao mu je Dino, no kada je došlo vrijeme za odluku, Marko je od mentora dobio 'možda' i odluku će saznati za dva tjedna.

- Dino, nakon što si ovo napravio, obrisat ću ti 'I' iz imena i počinjem te zvati - Dno - poručio mu je Davor Gobac.

Nokaut-faza se nastavlja i iduće subote.