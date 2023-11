ANKETA 'Supertalent' putovanje nastavlja još pet kandidata. Tko vam je od njih bio najbolji?

Široka lepeza talenata nasmijala je, rasplakala i šokirala žiri i gledatelje u posljednjoj audicijskoj epizodi Supertalenta.

Svojim nastupom je žiri oduševio Mato Horvat koji je osim sudjelovanja u publici želio doći na pozornicu i svima pokazati svoj talent. Iako boluje od cerebralne paralize, ostvario je dugogodišnji san te oduševio sve u studiju izvedbom pjesme 'Netko drugi'.

Kad naraste, Andrej Čolaković (13) želi postati pjesnik. Svojom je poezijom osigurao prolaz dalje. Isto tako, daljnje natjecanje nastavit će i Dora Stojanović koja se predstavila pjevanjem.

Talijanka sa španjolskom adresom Sheyen Caroli dolazi iz obitelji koja se šest generacija bavi cirkusom. U drugom dijelu nastupa pokazala je kako vješto koristi luk i strijelu – nogama.

Sedmi glas u jedinstvenoj vokalnoj obradi izvele su poznatu pjesmu 'Let it go' iz animiranog filma 'Frozen'. Uživajući uz njih čak su i članovi žirija na tren pustili svoje glasove. Raspjevane djevojke su se uz četiri 'DA' vratile kući u Bedekovčinu.