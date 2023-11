Vokalna skupina 'Sedmi glas' prošla je dalje: 'Vi ste djevojke bile gušt za slušati, ali i gledati'

Posljednjom emisijom zaokruženi su audicijski nastupi jubilarne desete sezone 'Supertalenta'. Nakon dvanaest nastupa žiri je imao težak zadatak – prisjetiti se svih nastupa te odlučiti tko ide u polufinale jer mjesta ima samo za najbolje od najboljih.

Foto: NOVA TV

Ova sezona je u mnogočemu bila drugačija – nikad viđeni talenti, neočekivani trenuci te povijesni događaji za pamćenje poput nevjerojatnih dodatnih zlatnih gumbova i direktnih poziva na audiciju.

Svojim nastupom posljednju audicijsku epizodu uveličao je Mato Horvat koji je osim sudjelovanja u publici želio doći na pozornicu i svima pokazati svoj talent.

Foto: Nova TV

Mato je poznat javnosti jer je bio već 2009. na audiciji, a priznao je kako mu je najdraži u žiriju Fabijan.

Iako boluje od cerebralne paralize, ostvario je dugogodišnji san te oduševio sve u studiju izvedbom pjesme Mije Dimšić, 'Netko drugi'.

Foto: Nova Tv

- Puno si nam pokazao i unio si mi toliku sreću - rekao mu je Bilman.

Foto: Nova TV

- Osobe koje cijeli život provode u poziciji u kojoj ti jesi s obzirom na invalidska kolica, imaju drugačije razvijen abdomen i činjenica je da je Mato fraze koje je pjevao, pjevao na jedan dah. Ne da ide u prilog da si se jako puno pripremao za to, nego da zapravo ti po

svojoj vokaciji jesi pjevač Mato - istaknula je Martina, a Mato je prošao dalje.

Yogmani Kafle već je poznat žiriju i publici iz prošle sezone. U novom talentu, kaže Yogmani, više uživa i ovoga puta imao je manju tremu te pokazao kako beatboxa.

Foto: Nova TV

- Drago nam je da ste došli jer ste šarmantan i drag momak. No u beatboxu možda niste bili toliko dobri ove godine. Ali definitivno bismo Vas voljeli vidjeti iduće godine s nekim novim talentom - opisala je Maja, a uz tri 'NE' od žirija Yogmani nije izborio prolaz u daljnje natjecanje.

Foto: Nova TV

Vokalnu skupinu Sedmi glas formirala je profesorica Ivana tako što je iz pjevačkog zbora odabrala sedam uigranih djevojčica različitog uzrasta.

Foto: Nova TV

U jedinstvenoj vokalnoj obradi izvele su poznatu pjesmu 'Let it go' iz animiranog filma 'Frozen'.

Uživajući uz njih čak su i članovi žirija na tren pustili svoje glasove.

- Kako se vi međusobno slušate, pa vodite jedna drugu i solirate, to je zaista bio veliki gušt za slušati i za gledati - poručio je Fabijan s kojim se složio i ostatak žirija.

Foto: Nova TV

Raspjevane djevojke uz četiri 'DA' vraćaju se u Bedekovčinu.