ANKETA Sviđa li vam se nastup Mije Negovetić kao Lepa Brena?

U trećoj epizodi popularne emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' Mia Negovetić uskočila je u ulogu u Lepe Brene i okupirala pažnju žirija, publike i ostalih kandidata svojom uvjerljivom izvedbom pjesme 'Luda za tobom'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pobrala je brojne pozitivne komentare od žirija.

- Ono što mene fascinira kod tebe je to da kojeg god se glazbenog žanra uhvatiš – ti to odradiš sjajno. Ti si večeras ovu pjesmu otpjevala točno onako kako je pjeva Lepa Brena, nisi nimalo karikirala, imala si te trilere i meni je to zvučalo jako uvjerljivo - poručio je Mario Roth.

Foto: Luka Dubroja

Kasnije je dodao kako je, po njegovom mišljenju, to njezin najbolji nastup dosad. S tom se tvrdnjom složio ostatak žirija.

Minea ju je pitala jel sluša inače narodnjake.

- Ovo što si ti izvela kao da živiš na toj glazbi - našalila se Minea.

Foto: Luka Dubroja

- Ovi iza tebe su kao 'Slatki greh' - našalio se Navojec.

Foto: Luka Dubroja

Za kraj, Antonia Dora Pleško joj se pridružila na pozornici i kratko zapjevala englesku verziju pjesme 'Luda za tobom'.

Mia je na kraju emisije za svoj nastup nagrađena najvećim brojem bodova.

- Bio mi je gušt – nešto skroz drugačije. Jako mi je drago što sam pobijedila, iako napominjem da stvarno nije bitno, ali je ipak lijepo vidjeti da te kolege podržavaju. Biti Lepa Brena cijeli dan je, moram priznati, lijepo - zaključila je Mia po završetku emisije.

Foto: Luka Dubroja