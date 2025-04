ANKETA Tko je najbolje 'skinuo' Matu Mišu Kovača u TLZP-u?

Popularni show 'Tvoje lice zvuči poznato' već godinama donosi transformacije slavnih ljudi na male ekrane, a već nekoliko sezona natjecatelji pritiskom na gumb 'osvoje' ulogu Mate Miše Kovača. Neki se snađu lakše, neki teže, a u svakom slučaju na pozornicu izađe poznati Šibenčanin.

Marcela Oroši

U jučerašnjoj epizodi Mišu Kovača utjelovila je Marcela Oroši. Izvela je njegov bezvremenski hit 'Ti si pjesma moje duše'.

- Na probama mi je bilo jako zabavno. Čim Mišo izađe na stage, čim krene prvi takt, publika sve preuzme. Kad digne ruke, raspjeva cijelu dvoranu, to je njegova moć - rekla je, a upravo se to dogodilo i za vrijeme njezinog nastupa.

Foto: Luka Dubroja

Antonia Dora Pleško

Prošle godine legendarnog pjevača u prvoj epizodi utjelovila je Antonia Dora Pleško s pjesmom 'Drugi joj raspliće kosu'. Antonia Dora je tada pobijedila, a spomenula je tada da joj nije bilo lako utjeloviti Mišu Kovača.

- U početku sam bila malo skeptična jer ipak je to Mišo. Jako sam guštala na probama - rekla je tada, a žiri je bio oduševljen njezinom izvedbom.

Mario Valentić

Prije pet godina u TLZP-u ulogu legendarnog pjevača dobio je Mario Valentić. On tada s pjesmom 'Sutra mi sude' nije pobijedio, ali žiri je bio pozitivno iznenađen njegovim nastupom.

- Hvala na prekrasnoj izvedbi, donio si miris Mediterana ovdje i pred male ekrane - istaknuo je tada Goran Navojec.ž

Mario je spomenuo da mu je ta uloga dobro sjela.

- On je dosta usidren, samo ima malo prijenos težine i cijelo vrijeme radi s rukom i s nogom, lagano - rekao je Mario tada.

Amel Ćurić

Amel Ćurić je imao priliku prije sedam godina na nekoliko minuta postati Mišo Kovač. Pjesmom 'Još i danas teku suze' raznježio je publiku, a imao i malenog pomagača, Vitu Ljubičića.

- Došao je red da ponovno pobijedim u jednoj epizodi, pogotovo zato što imam malu pomoć. Malo ćemo pustiti publiku. Ako nešto pogriješimo, nitko neće primijetiti ništa - rekao je Amel tada.

Žiri je bio oduševljen njihovim nastupom, a posebno ih je raznježio mali Vito.

Bojan Jambrošić

Prije osam godina Mišu Kovača 'osvojio' je Bojan Jambrošić, a izveo je pjesme 'Ako me ostaviš' i 'Drugi joj raspliće kosu'. On je tada imao i Mišin hod, a njegova maska bila je toliko uvjerljiva da su se ljudi pitali je li to Bojan ili je ipak Mišo došao u show.

- Najveći pjevač na ovim prostorima, on raširi ruke, svi pjevaju, svaka čast! Mišo je legenda, a sada ću to i ja biti. Jednom u životu da i ja budem legenda. Očekujem da će publika zajedno sa mnom pjevati kako to obično bude na Mišinim koncertima - rekao je tada Bojan.

Giuliano

Davne 2015., u prvoj sezoni showa, Mišu Kovača utjelovio je Giuliano. Pjevao je pjesmu 'Dalmacija u mom oku', a u jednom trenu je i raširio ruke te je publika počela pjevati umjesto njega.