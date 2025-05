Deseta epizoda televizijskog spektakla 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je večer prepunu pozitivne energije, plesa i nezaboravnih transformacija, a pobjednički tron po drugi put ove sezone zauzela je Marcela Oroši koja je briljirala kao Vesna Zmijanac s pjesmom 'Kazni me'.

Foto: Luka Dubroja

- Da mi je netko rekao da ću doći u 'Tvoje lice zvuči poznato' i pjevati Vesnu Zmijanac, ja bih mu rekla – nema šanse! Kad sam je dobila, mislila sam si: ‘Što da radim?!’ Naučila sam pjesmu, rekla – bit ću zadnja, ali nema veze, uživat ću. Da će me ova pjesma dovesti do pobjede nisam ni najmanje očekivala! - kazala je Marcela nakon pobjede.

Osim Marcele, transformacije ostalih kandidata također su oduševile publiku i žiri, a večer je otvorila Meri Andraković kao Danijela Martinović.

Foto: Luka Dubroja

Publiku je oduševio i Devin Juraj koji je zabljesnuo kao Elena Tsagkrinou, predstavnica Cipra na Eurosongu 2021., s pjesmom 'El Diablo'.

Foto: Luka Dubroja

U cipele francuskog sastava Gipsy Kings uskočio je Igor Cukrov i izveo hit 'Bamboléo'.

Foto: Luka Dubroja

Pozornicu je potom preuzela Mada Peršić, koja je u liku Dalibora Bruna otpjevala 'Nisi ti više crno vino'.

Foto: Luka Dubroja

Za pravi doživljaj rock balade 'I’d Do Anything for Love' pobrinula se Stela Rade koja je oduševila transformacijom u Meat Loafa.

Foto: Luka Dubroja

Kao šećer na kraju, Domagoj Nižić, pobjednik prošle epizode, pojavio se u liku Željka Bebeka s pjesmom 'Kupit ću nam sat'.

Foto: Luka Dubroja

ANKETA Tko vam je bio najbolji u 'Tvoje lice zvuči poznato'?