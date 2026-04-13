ŠESTA EPIZODA

ANKETA Tko vam je bio najbolji u 'Tvoje lice zvuči poznato'?

Foto: NOVA TV

Dora Trogrlić, Lovro Juraga, Sven Pocrnić, David Balint, Iva Ajduković, Nora Ćurković, David Amaro i Laura Sučec nastupili su u showu

Admiral

Apsolutno sam uživala, prvi put sam pjevala operu, odnosno pokušala sam. Nisam nimalo očekivala pobjedu, naravno presretna sam jer sam napokon mogla donirati udruzi kojoj sam htjela. Iznimno sam sretna i stvarno sam uživala večeras, rekla je Dora Trogrlić nakon što je pobijedila u šestoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV

Briljirala je kao legendarni Luciano Pavarotti, a njegov hit 'O sole mio' izvela je s posebnom emocijom i lakoćom.

Lovro Juraga utjelovio je kralja rock 'n' rolla Elvisa Presleyja. S pjesmom 'Jailhouse Rock' odmah je podigao atmosferu u studiju. Njegov rasplesani nastup digao je publiku i žiri na noge.

Sven Pocrnić postao je Neda Ukraden. S pjesmom ‘Noći u Brazilu’ donio je energičan i duhovit nastup. Publiku je osvojio svojim pristupom i lakoćom.

David Balint transformirao se u Lanu Jurčević. S pjesmom ‘Noći u Brazilu’ donio je energičan i duhovit nastup. 

Iva Ajduković utjelovila je Jennifer Lopez i uz 'Jenny from the Block' donijela kombinaciju energije, plesa i samopouzdanja.

Nora Ćurković nastavila je niz uspješnih nastupa transformacijom u Aleksandru Prijović s pjesmom 'Psiho'.

David Amaro je u ulozi Maje Blagdan emotivno izveo hit 'Sveta ljubav'.

Laura Sučec postala je Katy Perry. S pjesmom 'Dark Horse' imala je razigran i vizualno upečatljiv nastup. Publika ju je pratila od početka do kraja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

