Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Je li Dora zasluženo pobijedila u 6. epizodi 'TLZP-a'?
3
Foto: Luka Dubroja

Briljirala je kao legendarni Luciano Pavarotti dok je pjevala pjesmu 'O sole mio', a reakcije žirija to su samo potvrdile

Admiral

Apsolutno sam uživala, prvi put sam pjevala operu, odnosno pokušala sam. Nisam nimalo očekivala pobjedu, naravno presretna sam jer sam napokon mogla donirati udruzi kojoj sam htjela. Iznimno sam sretna i stvarno sam uživala večeras, rekla je Dora Trogrlić nakon pobjede u šestoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV u nedjelju. 

Briljirala je kao legendarni Luciano Pavarotti. Njegov hit 'O sole mio' izvela je s posebnom emocijom i lakoćom, a reakcije žirija to su samo potvrdile.

Foto: Luka Dubroja

- Bez obzira što si cijela bila u kostimu, vidio se sjaj u tvojim očima i žar koji je on imao i ta ljubav koju je poklanjao publici. Ti si to s tim minimalističkim pokretima, detaljima i tim glasom koji je zbilja bio savršen prenijela nama i to je ono što je bila draž samog tvog izvođenja. Od srca ti čestitam, stvarno si ubola - poručio joj je Enis Bešlagić.

 Ja mislim da je meni ovo tvoja najdraža transformacija. Ovo je bilo toliko lijepo, u isto vrijeme i skromno i dostojanstveno. Stvarno ti se u očima vidjelo koliko uživaš u tome i stvarno si izgledala kao Pavarotti - komentirala je Martina Stjepanović Meter.

- Biti ovdje, stajati mirno, stajati dostojanstveno i u ovakvoj imitaciji izgubiti svoju autentičnost... Ja sam vidio i čuo Luciana Pavarottija - dodao je Mario Roth.

- Ti si to predivno, predivno pred nas danas donijela - zaključio je Goran Navojec.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
Savršeni Karlo i Kaja za 24sata: 'Zaljubili smo se, živimo skupa'
OD REALITYJA DO PRAVE LJUBAVI

Savršeni Karlo i Kaja za 24sata: 'Zaljubili smo se, živimo skupa'

Karlo Godec i Kaja Casar kažu da im je danas veza još bolja nego pred kamerama
Freddie Mercury bio je njezin najveći fan, svijet će zauvijek pamtiti njihov legendarni duet
OBILJEŽILA GLAZBU 20. STOLJEĆA

Freddie Mercury bio je njezin najveći fan, svijet će zauvijek pamtiti njihov legendarni duet

Montserrat Caballe obilježila je glazbenu povijest, a mnogi su isticali kako je "najbolja među najboljima". Operna diva danas bi slavila 93. rođendan.
FOTO Proslavila se kao Brenda u "Beverly Hillsu", a karijera joj je bila prepuna uspona i padova
SLAVILA BI 55. ROĐENDAN

FOTO Proslavila se kao Brenda u "Beverly Hillsu", a karijera joj je bila prepuna uspona i padova

Američka glumica Shannen Doherty najpoznatija je po ulozi Brende Walsh u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", a tijekom karijere doživjela je brojne uspone i padove. Preminula je u srpnju 2024., a danas bi slavila 55. rođendan.

