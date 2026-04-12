ANKETA Je li Dora zasluženo pobijedila u 6. epizodi 'TLZP-a'?

Apsolutno sam uživala, prvi put sam pjevala operu, odnosno pokušala sam. Nisam nimalo očekivala pobjedu, naravno presretna sam jer sam napokon mogla donirati udruzi kojoj sam htjela. Iznimno sam sretna i stvarno sam uživala večeras, rekla je Dora Trogrlić nakon pobjede u šestoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV u nedjelju.

Briljirala je kao legendarni Luciano Pavarotti. Njegov hit 'O sole mio' izvela je s posebnom emocijom i lakoćom, a reakcije žirija to su samo potvrdile.

Foto: Luka Dubroja

- Bez obzira što si cijela bila u kostimu, vidio se sjaj u tvojim očima i žar koji je on imao i ta ljubav koju je poklanjao publici. Ti si to s tim minimalističkim pokretima, detaljima i tim glasom koji je zbilja bio savršen prenijela nama i to je ono što je bila draž samog tvog izvođenja. Od srca ti čestitam, stvarno si ubola - poručio joj je Enis Bešlagić.

Ja mislim da je meni ovo tvoja najdraža transformacija. Ovo je bilo toliko lijepo, u isto vrijeme i skromno i dostojanstveno. Stvarno ti se u očima vidjelo koliko uživaš u tome i stvarno si izgledala kao Pavarotti - komentirala je Martina Stjepanović Meter.

- Biti ovdje, stajati mirno, stajati dostojanstveno i u ovakvoj imitaciji izgubiti svoju autentičnost... Ja sam vidio i čuo Luciana Pavarottija - dodao je Mario Roth.

- Ti si to predivno, predivno pred nas danas donijela - zaključio je Goran Navojec.

