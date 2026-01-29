ANKETA Tko vam je najzgodniji rukometaš naše reprezentacije?

Hrvatska muška rukometna reprezentacija osigurala je plasman u polufinale Europskog prvenstva 2026. nakon pobjede protiv Mađarske (27-25) u posljednjoj utakmici glavne runde natjecanja. Izbornici Dagura Sigurdssona igraju ponovno u petak u 17.45 protiv Njemačke.

Naši rukometaši su osvojili srca svojom igrom, ali i simpatije brojnih pripadnica ljepšeg spola svojim šarmom i izgledom. Nema sumnje da će ih mnogi do kraja prvenstva zdušno podržavati, što na tribinama, a što ispred malih ekrana.