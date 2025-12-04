ANKETA Više država bojkotira Eurosong zbog Izraela. Treba li im se Hrvatska pridružiti?

Španjolska, Nizozemska, Slovenija i Irska objavile su da neće sudjelovati na sljedećem Eurosongu, nakon odluke da Izrael ostaje u natjecanju, prenosi BBC.

Sve te države ranije su tražile isključenje Izraela, pozivajući se na humanitarne posljedice rata u Gazi te na navode o nepravilnostima u procesu glasanja.

Umjesto glasovanja o izraelskoj kandidaturi, predstavnici zemalja sudionica izglasali su novi paket pravila, usmjeren na jačanje integriteta samog natjecanja.

Nizozemski emiter Avrotros u priopćenju je naglasio kako je “sudjelovanje u ovakvim okolnostima u suprotnosti s temeljnim javnim vrijednostima koje zastupaju”.

Idući Eurosong bi se trebao održati u svibnju 2026. godine u Beču, a ostaje vidjeti hoće li se i neke druge zemlje pridružiti bojkotu.

ANKETA Što mislite, treba li i Hrvatska bojkotirati Eurosong budući da je Izraelu dopušteno sudjelovanje u natjecanju?