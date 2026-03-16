Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Kata napušta Vrilo, a Kata doznaje važnu informaciju

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'. Mirjana daje sve od sebe kako bi pomogla Nikoli i Cviti te ih nagovara da uzmu Zorino dijete i odgajaju ga kao svoje.

Foto: RTL

Je li ju Cvitina tuga stvarno nagnala da promijeni svoje ponašanje ili ju je samo strah obiteljske sramote koja bi ih mogla zadesiti ako se za sve dozna?

Domazet nagovara Šušnjaru da se okrene protiv Ante i podrži rad zadruge. Luce posjećuje Anku i još joj se jednom pokuša ispričati.

Foto: RTL

Jakov i Zora dožive emotivni zajednički trenutak, a on joj prizna kako zna da su možda brat i sestra. U isto vrijeme, Kata od neočekivane osobe doznaje vrijedne informacije o svome ocu koje bi mogle promijeniti sve.

Vice odluči porazgovarati s Čavkom, a u džep prije odlaska sprema pištolj...

Foto: RTL

Neutješna Cvita odlučuje zauvijek napustiti Vrilo i obitelj koja ju je toliko povrijedila.

Kamo odlazi, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u.