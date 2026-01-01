Nakon godina iščekivanja, jedna od najpopularnijih serija posljednjeg desetljeća doživjela je svoj završetak
KRAJ JEDNE ERE
ANKETA Završilo je! Jeste li već gledali finale Stranger Thingsa?
Čitanje članka: < 1 min
Nakon gotovo deset godina od početka emitiranja, Stranger Things došao je do svog dugo najavljivanog finala, koje je premijerno prikazano na Novu godinu. Serija koja je obilježila Netflixovu eru, lansirala brojne mlade glumce u zvijezde i vratila nostalgiju za osamdesetima, ovime je zatvorila priču koja je godinama držala gledatelje pred ekranima.
Autori su više puta naglašavali da je kraj pomno planiran i da predstavlja zaokruženu cjelinu, no bez otkrivanja detalja. Publika diljem svijeta sada sama donosi sud o završnici koja simbolično označava kraj jedne televizijske epohe.
Recite nam u anketi - jeste li pogledali finale, sada već legendarne serije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku