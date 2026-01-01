ANKETA Završilo je! Jeste li već gledali finale Stranger Thingsa?

Nakon gotovo deset godina od početka emitiranja, Stranger Things došao je do svog dugo najavljivanog finala, koje je premijerno prikazano na Novu godinu. Serija koja je obilježila Netflixovu eru, lansirala brojne mlade glumce u zvijezde i vratila nostalgiju za osamdesetima, ovime je zatvorila priču koja je godinama držala gledatelje pred ekranima.

Foto: promo

Autori su više puta naglašavali da je kraj pomno planiran i da predstavlja zaokruženu cjelinu, no bez otkrivanja detalja. Publika diljem svijeta sada sama donosi sud o završnici koja simbolično označava kraj jedne televizijske epohe.

Recite nam u anketi - jeste li pogledali finale, sada već legendarne serije.