ANKETA Zebrasta Maja Šuput: Njezin neobičan outfit podijelio je pratitelje! Sviđa li se vama?

Pjevačica i TV voditeljica Maja Šuput ponovno je uspjela privući svu pozornost svojim modnim odabirom. Njen najnoviji stajling za popularni show Supertalent izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, dokazavši još jednom da je kraljica transformacije i odvažnih modnih izričaja.

Maja je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija na kojima pozira u pripijenom kombinezonu s hipnotičkim crno-bijelim prugama koje podsjećaju na zebrin uzorak. Avangardni izgled upotpunjen je golemim, nabranim rukavima od crnog tila, a visoki konjski rep i dramatična šminka zaokružili su cjelokupni dojam. Uz objavu je kratko napisala: "Zebra, show večeras u omiljenom Supertalentu. Zaljubljena u look".

Foto: Maja Šuput/Instagram

Objava je, očekivano, izazvala podijeljene reakcije. Dok su jedni bili oduševljeni, ostavljajući komentare poput "GENIJALNO!" i "Bravo Marko, Maja prezgodna", misleći na njenog stilista Grubnića. Drugi su smatrali da je kombinacija ipak pretjerana. Komentari kao što su "Sorry, al ovaj put od mene 'iks'!", "Too much" i "Gornji dio da, a tajice jok" pokazuju da Majin stil nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

I sam Grubnić je za Showbuzz komentirao Majin stajling te poručio da je ovo 'jedan od udobnijih kostima koje je Maja nosila u ovoj sezoni, a možda i općenito'.

- Priča je u stvari isto vrlo jednostavna. Maja je rekla, zašto ne bi imala i u ovoj sezoni jako modern uzorak zebre? I meni je pala na pamet sjajna ideja, da doslovno donesem zebru u jednom malo neobičnijem izdanju, u jednom modernijem izdanju, prilagođen televiziji - rekao je.

- Mislim da smo s ovim stylingom i s ovim kostimom na neki način ipak malo pomaknuli granice, a tek je druga epizoda. Tako da s ovim samo želimo reći da gledatelji od nas mogu očekivati svašta. Kažem, kostim je jako u stvari udoban, lagan i jako efektan. To je ono što je najvažnije. Maja ovdje u skladu sa zebrom ima visoki rep, ponytail. Tako da evo, ja sam na te velike rukave dodao još tila da dobijemo taj 3D efekt - dodao je Grubnić.

Kao dugogodišnja članica žirija "Supertalenta", Šuput je poznata po tome što svaku emisiju pretvori u svojevrsnu modnu pistu, a ni ova nije bila iznimka. Njezina hrabrost u odijevanju često se poklapa s dinamičnim razdobljem u njenom privatnom životu. Prije nekoliko mjeseci objavila je kako se rastala od Nenada Tatarinova, a od onda je postala vrlo bliska s 'Gospodinom Savršenim', Šimom Elezom.