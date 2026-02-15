Obavijesti

ANKETA Znate li tko je ovaj mladić koji je plesao s Albinom, a večeras je i sam finalist Dore?

Foto: Nel Palvetić/Pixsell

Iskustva na pozornici Dore već ima, budući da je 2021. godine bio plesač uz Albinu Grčić kada je ona pobijedila na tom glazbenom natjecanju

Kao tinejdžer bio je finalist 'Supertalenta', nastupio je i na Eurosongu u Rotterdamu kao plesač uz tadašnju predstavnicu Albinu Grčić, a danas se bori za pobjedu na Dori. Na pozornici se u polufinalu predstavio s pjesmom 'Over Me', s kojom se, kako kaže, ne dokazuje nego želi pokazati gdje je trenutačno kao izvođač i autor. Iza njega su godine rada u plesu, kazalištu i glazbi, a Dora mu je prostor u kojem se sve to prvi put susreće u jednoj točki.

- Iskustvo plesača uz Albinu Grčić me naučilo kako izgleda velika pozornica, ali i cijeli proces oko nje. Puno je prilika za spoticanje, a mnogi problemi koji se čine velikima za mjesec dana postanu nebitni. Danas dolazim s više mira jer znam što me čeka i znam da mogu izdržati pritisak bez gubitka sebe - rekao je ranije za 24sata.

Riječ je o Devinu Juraju, mladom pjevaču i plesaču.

- 'Over me' nije nastala kao pjesma za natjecanje jer se natjecanja pomalo ježim. To je možda pozadina plesa koja me dovela do puno medalja, ali grč nečije potvrde da si bolji od nekoga (ili lošiji) nikad ne nestane pa se u te prostore teško vraćam. Nisam je pisao s idejom Dore niti Eurosonga. Nisam ganjao da bude pjesma za pobjedu, nego da bude najbolje što može biti - rekao nam je.

