FOTO Zagreb slavi Valentinovo uz Anu Bekutu i narodne hitove

Zagreb je u subotu navečer slavio Valentinovo uz Anu Bekutu. Popularna pjevačica prvi put je nastupila u zagrebačkoj Areni i publici priredila večer ispunjenu emocijama i bezvremenskim narodnim hitovima poput 'Veseljak', 'Kralj ponoći', 'Crven konac', 'Brojanica'...
Ova pjevačica u 40 godina uspješne karijere nanizala je desetke hitova bez kojih ne mogu proći veliki i radosni trenuci mnogih zabava na Balkanu.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
- Presretna sam što se napokon poklopilo da radimo veliki koncert u Zagrebu, a pogotovo sam sretna jer pada na moj omiljeni datum u godini. Desetljećima održavam sjajan kontakt i susrete s mojom publikom u Hrvatskoj i napokon je došlo vrijeme za jedan pravi ljubavni, glazbeni i prijateljski spektakl. U Zagrebu se uvijek osjećam prelijepo i često dolazim, ali ovaj dolazak će biti zaista poseban - rekla je uoči koncerta.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Inače, Bekuta je posljednja snimila duet s Halidom Bešlićem, koji nas je napustio 7. listopada prošle godine nakon teške bolesti.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
- On je volio Romaniju. Što god je snimao, htio je da se vide kadrovi Romanije. Mi smo spot snimali prošle godine u svibnju. Sjećam se da je Halid bio jako raspoložen, prepričavao je zgode i nezgode s turneja, snimanja itd. Bio je jako duhovit i pametan. Divan kolega, divan čovjek - ispričala nam je pjevačica prošle godine.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
A upravo pred koncert snimila je i duet sa Sinišom Vucom, obradu pjesme 'Kad bi opet'.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
- Meni se ta pjesma oduvijek dopada i kad sam, prije nekoliko godina, s Alkom radila moj prošli album, pitala sam je. Bez problema mi je dala dozvolu. Ja sam htjela da to bude duet s nekim s ovog tržišta i predložila mi je Vucu i stvarno... Prijedlog je bio odličan. S njim je uvijek dobra zabava i smijeh. Jedan vrlo pozitivan čovjek, a vrlo, vrlo profesionalan - opisala je kolegu.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
