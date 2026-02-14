Obavijesti

PRVI PUT U ARENI ZAGREB

FOTO Zagreb slavi Valentinovo uz Anu Bekutu i narodne hitove

Zagreb je u subotu navečer slavio Valentinovo uz Anu Bekutu. Popularna pjevačica prvi put je nastupila u zagrebačkoj Areni i publici priredila večer ispunjenu emocijama i bezvremenskim narodnim hitovima poput 'Veseljak', 'Kralj ponoći', 'Crven konac', 'Brojanica'...
Koncert Ane Bekute u Zagrebačkoj Areni
Ova pjevačica u 40 godina uspješne karijere nanizala je desetke hitova bez kojih ne mogu proći veliki i radosni trenuci mnogih zabava na Balkanu. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Ova pjevačica u 40 godina uspješne karijere nanizala je desetke hitova bez kojih ne mogu proći veliki i radosni trenuci mnogih zabava na Balkanu.
