FOTO Zagreb slavi Valentinovo uz Anu Bekutu i narodne hitove

- Meni se ta pjesma oduvijek dopada i kad sam, prije nekoliko godina, s Alkom radila moj prošli album, pitala sam je. Bez problema mi je dala dozvolu. Ja sam htjela da to bude duet s nekim s ovog tržišta i predložila mi je Vucu i stvarno... Prijedlog je bio odličan. S njim je uvijek dobra zabava i smijeh. Jedan vrlo pozitivan čovjek, a vrlo, vrlo profesionalan - opisala je kolegu. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL