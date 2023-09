Anna Wintour 'ignorirala' Kim Kardashian: Reality zvijezda je sjela pored nje, ona se maknula

Reality zvijezda Kim Kardashian (42) i glavna urednica Voguea Anna Wintour (73) prisustvovale su pariškom Tjednu mode i reviji Victorije Beckham. Kim je u prostoriju ušla nešto kasnije te pozdravila Davida Beckhama, a kada je prošla pored Anne, ona je okrenula glavu u drugom smjeru.

Na društvenim su mrežama počeli pisati kako je Anna ignorirala Kim, a video neobičnog trenutka proširio se društvenim mrežama.

Foto: Screenshot TikTok

No, kako piše Page Six, ipak sjedile jedna do druge tijekom cijele revije te da se Wintour ustala kako bi promijenila sjedalo. Kardashianka je nosila ružičastu svilenu haljinu i nakit srebrne boje u obliku križa, a Anna je došla odjevena u crveni kaput.

Sličan video je podijelila i Kim na svojim društvenim mrežama, ali je izrezala dio gdje je Anna okrenula pogled od nje.

Podsjetimo, u premijeri četvrte sezone realityja 'The Kardashians', gledatelje je dočekao žestoki sukob između Kim Kardashian i Kourtney Kardashian Barker (44). Dramatična situacija između sestara prikazana je i u prošloj sezoni showa, ali čini se da im odnos nikada nije bio lošiji nego sada.