Kim i Kourtney Kardashian u dramatičnoj svađi: Ti si je*ena vještica, mrzim te i ne trebaš mi

Četvrta sezona realityja 'The Kardashians' premijerno je prikazana 28. rujna, a gledatelje je dočekao žestoki sukob između Kim Kardashian (42) i Kourtney Kardashian Barker (44). Dramatična situacija između sestara prikazana je i u prošloj sezoni showa, ali čini se da im odnos nikada nije bio lošiji nego sada.

Svađa je krenula na vjenčanju u Italiji

Njihova svađa krenula je kada je Kim potpisala ugovor za partnerstvo s Dolce & Gabbanom, što je zasmetalo Kourtney koja je također surađivala s brendom na njenom vjenčanju s Travisom Barkerom. Sestre nisu riješile ovaj problem, a drugi su se počeli nizati.

Foto: BESC

U najnovijoj epizodi prikazana je scena u kojoj obitelj Kardashian/Jenner leti avionom u Cabo u Mexicu. Kourtney im se nije pridružila. Kim je priznala kako se u stvarnosti uvijek pomiri sa sestrom, ali se ponovno naljute jedna na drugu kad gledaju isječke iz emisije jer 'bude toliko osjećaja'. Kourtney je u posebnoj ispovijesti rekla:

- Ono što je teže od proživljavanja toga je gledanje starih isječaka, što nije normalan način života. Moja cijela obitelj ide na putovanje u Cabo, ali samo tri dana prije putovanja smo Kim i ja imale žustri sukob putem poziva.

Foto: Kim Kardashian/Instagram

Kourtney nije mogla prijeći preko suradnje s Dolce & Gabbanom

Kako su gledatelji u showu mogli vidjeti, Kim je Kourtney objasnila da mora ići u Milano na večeru koja je dio njene Dolce & Gabbana kampanje, a pozvala je i Kourtney. Sestra je odbila poziv te rekla kako će ju uvijek podržavati, ali da smatra kako njena suradnja s brendom nije fer. Kim je bila zbunjena time što je Kourtney toliko povrijedila suradnja. 'Čekaj, ništa se nije dogodilo na vjenčanju, nije bilo čak ni razgovora', rekla je Kim, na što je Kourtney uzvratila:

- Mislim da je to više bilo ono što si vidjela na vjenčanju jer se prije nitko nije zanimao. Vidjela si nešto što je bilo moje, a ne tvoje i htjela si to.

Foto: Kourtney Kardashian/Instagram

Kim je demantirala njene optužbe te rekla kako njeno vjenčanje uopće nije bilo originalno jer su se 90-te davno vratile u modu.

- Pričaš s*anja o detaljima jer je to jedino o čemu tvoj egoistični i sebičan mozak može razmišljati. Ne možeš podnijeti da je netko drugi u centru pozornosti. Došla si na moje vjenčanje, nisi mogla biti sretna, žalila si se od trenutka kad si došla do sekunde kad si otišla - rekla je Kourtney.

'Ne trebam vas više, a tebe mrzim'

Kim ju je tada upitala zašto ju mrzi i zašto je toliko ljuta na nju. Dodala je i kako Kourtney mrzi cijelu svoju obitelj i da se promijenila otkad je u braku.

- To je zato što vas više ne trebam, ne moram više biti dio toga - rekla joj je Kourtney.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

- Svi tvoji prijatelji nas zovu i žale se. Neovisno o tom misliš li ti da su oni na tvojoj strani, svi dolaze na našu stranu i govore u potpunosti suprotno. Svi smo zbunjeni i imamo grupni chat koji se zove 'Ne Kourtney' u kojem raspravljamo o onom što tvoji prijatelji govore i pokušavamo saznati zašto si toliko drugačija i želiš osvetu - rekla joj je Kim, a sestra joj je odgovorila da ne želi biti dio toga.

Svađa se nastavila nakon što je Kourtney svoju sestru nazvala narcisom te rekla kako se sve uvijek mora vrtjeti oko nje. Kim ju je tada upitala je li zaista sretna.

- Da, kad nisam na pozivu s tobom. Imam sretan život, a ta sreća dolazi kad sam je*eno daleko od vas. Pogotovo od tebe - rekla joj je Kourtney. Kim je dodala kako joj se čak i Kourtneyina djeca žale nakon čega je Kourtney zaplakala.

- Je l'' ti ovo pomoglo? Ti, moji prijatelji, djeca, svi ste protiv mene. Ti si je*ena vještica i mrzim te - ljutito je rekla starija sestra.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Pokušaj pomirenja

Nakon svađe su se sestre sastale i uspjele popričati o situaciji.

- Osjećala sam se kao da Kim koristi bilo što samo da me povrijedi, kao da je naoružala sve protiv mene. Mislim da smo obje došle do razine zbog koje nismo ponosne - rekla je Kourtney dok je sestra sjedila pored nje.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

- Smatram da je poziv bio jako bolan i podsjetio me na karakteristiku moje obitelji koju imamo već godinama, a to je da govorimo ružne stvari kako bi povrijedili jedni druge. Radila sam naporno na terapijama da to promijenim. A onda kad se prisjetim takvih stvari, bude bolno. Zašto bi se moja obitelj tako ponašala prema meni? Želim zaštiti svoju energiju, biti okružena pozitivnom energijom i dobrim vibrama, a Palm Springs s mojim suprugom je gdje to imam - rekla je za kraj Kourtney.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL S DRAŽENOM ZEČIĆEM: