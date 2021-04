Ante Biuk (44) iz Ogorja Donjeg, koji je prije tri godine sudjelovao u RTL-ovom reality showu 'Big Brother', a koji je prošli mjesec na Županijskom sudu u Splitu zbog razbojništva nepravomoćno osuđen na godinu i devet mjeseci zatvora, žalio se na presudu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako doznajemo, njegov odvjetnik tražio je da se presuda vrati u prvobitno stanje, odnosno na ponovno odlučivanje. U žalbi upućenoj Visokom kaznenom sudu stoji kako je sporno činjenično stanje, a žalili su se i na povredu postupka. Biuk će odluku navedenog suda čekati na slobodi, a nisu mu određene ni mjere opreza.

Optuženika se, podsjetimo, tereti da je u ožujku 2018. godine oko 3.30 sati došao do kuće svog susjeda udaravši po njegovim vratima puškom M-48. Kada mu je 84-godišnji susjed otvorio, Biuk je prema njemu uperio oružje i rekao: "Pi... ti materina, živiš ka' lord". Nakon što je žrtva od straha pobjegla iz kuće, Biuk je, kako se tereti, otuđio njegovu zračnu pušku te 8500 kuna.

Ovo je, podsjetimo, druga presuda protiv Buika. Prvi put nepravomoćno je osuđen početkom 2020. godine, na istu kaznu kao i u ovom ponovljenom postupku, no Vrhovni sud je slučaj vratio na ponovno suđenje. Kako su naveli, napravljeni su propusti tijekom ispitivanja oca optuženoga, koji je kao roditelj privilegirani svjedok.

Županijski sud u Splitu, osim kazne zatvora, naložio je trajno oduzimanje puške M-48 i 17 komada streljiva, mora platiti 10.000 kuna kolika je vrijednost otuđene imovine te troškove kaznenog postupka 3.800 kuna, od čega je 1.800 kuna trošak psihijatrijskog vještačenja. Na sudu je tvrdio da nije kriv objašnjavajući kako bi da je to napravio "sam sebi odma' otkinija ruku" te da mu netko podmeće.

- Sumnjam ko mi to podmeće, ali ne mogu to dokazat. Ja da sam lopov ne bi me ni'ko zva' da mu dođem radit'... Kunem se na materine kosti da nisam kriv – objašnjavao se Biuk pred sudom.

Inače, Biuk je razbojništvo počinio samo tjedan prije ulaska u Big Brother kuću, a izbačen je tjedan dana poslije i to nakon što je sustanarima ispričao "zabavnu" anegdotu kako su on i prijatelj ženu koja ih je naljutila isprebijali nogom u bubreg da je odmah, kako je objasnio, izbacila bubrežne kamence.