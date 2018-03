Biuk se hvalio: Nogom sam ženi izbio kamenac, zaslužila je

Gledatelji Big Brothera javili su se redakciji 24sata, zgroženi izjavama stanara Ante Biuka koji se u petak u showu otvoreno hvalio kako je fizički napao jednu ženu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199148 / ]

- Od 11:40 do 13:00 je išao live prijenos. Tokom njega smo nazočili sceni koja nas je iznimno uznemirila. O Anti Biuku se dosta toga zna, a on je, uz kavicu i samodopadni osmijeh na licu, cijeli ponosan pričao o tome kako je jednu ženu pretukao do te mjere da joj je, udarcima nogom, izbio kamence iz bubrega. Kada ga je sustanar Marijan zgroženo pogledao i rekao da on nikad ne bi digao ruku na ženu, Ante je, uz cerek na licu, uzvratio: 'Pa kad je zaslužila' i opet krenuo ponovo prepričavati taj događaj naslađujući se njenim mukama. Ostali su samo nijemo slušali - požalili su se gledatelji.

O ovim navodima smo pitali produkciju showa. Odgovorili su nam da će o izjavama Ante Biuka obavijestiti nadležne organe.

- RTL najstrože osuđuje sve oblike nasilja. O navodima g. Biuka obavijestit ćemo nadležne organe radi daljnjih postupanja, a stojimo im na raspolaganju za svaki vid suradnje - rekli su nam.

Uskoro opširnije...