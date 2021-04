Na ponovljenom suđenju Big Brother stanaru iz 2018., Ante Biuk (44) iz Ogorja Donjeg u ožujku je proglašen krivim. Županijski sud u Splitu tad ga je opet osudio na zatvor u trajanju od godinu dana i devet mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO: Ante Biuk 2018. godine

Biukov odvjetnik, koji nije bio dostupan za komentar, žalio se na presudu. Biuka su u ožujku osudili da je u ožujku 2018. u Ogorju udarao na vrata kuće susjeda (84), a kad mu je on otvorio, uperio je pušku prema njemu i rekao: 'Pič.. ti materina, ti živiš ka lord'.

Susjed je pobjegao, a Biuk je iz spavaće sobe uzeo novac i zračnu pušku. Biuk se nije pojavio na izricanju presude, a prethodno je na sudu rekao da nije kriv.

- Ni čut. Okinija bi sebi ruku odma. Nema Boga. Ako ćete me osudit šta sam bija sa tuđom ženom, onda me osudite - rekao je tad Biuk i dodao:

'Podmeće mi se. Sumnjam ko mi to podmeće, ali ne mogu to dokazat. Ja da sam lopov ne bi me niko zva da mu dođem radit. Popit po litre rakije i držat nišan na čelu? Ja da popijem dec rakije umra bi. Dajte mi dec rakije i ja ću se izvalit. Kunem se na materine kosti da nisam kriv'.

Biuku sude za razbojništvo koje je počinio tjedan dana prije ulaska u 'Big Brother' 2018. Iz BB kuće je izbačen nakon tjedan dana jer se u showu pohvalio kako je 'ženi nogom izbio kamenac'.