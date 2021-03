Na ponovljenom suđenju bivšem Big Brother stanaru iz 2018., Ante Biuk (44) iz Ogorja Donjeg proglašen je krivim. Županijski sud u Splitu opet ga je osudio na zatvor u trajanju od godinu dana i devet mjeseci.

Biuku se trajno oduzima puška M-48 i 17 komada streljiva, mora platiti 10.000 kuna kolika je vrijednost otuđene imovine te mora platiti troškove kaznenog postupka 3.800 kuna, od čega je 1.800 kuna trošak psihijatrijskog vještačenja.

Biuka su osudili da je u ožujku 2018. u Ogorju udarao na vrata kuće 84-godišnjeg susjeda, a kad mu je on otvorio uperio je pušku prema njemu i rekao: “Pič.. ti materina, ti živiš ka lord”.

Susjed je pobjegao, a Biuk je iz njegove spavaće sobe uzeo novac i zračnu pušku. Biuk se nije pojavio na izricanju presude, a njegov odvjetnik najavio je žalbu.

Biuk je osuđen za razbojništvo koje je počinio tjedan dana prije ulaska u Big Brother 2018. Iz Kuće je izbačen nakon tjedan dana sudjelovanja jer se u showu pohvalio kako je ranije “ženi nogom izbio kamenac”. Biuk je prethodno na sudu rekao da nije kriv.

- Ni čut. Okinija bi sebi ruku odma. Nema Boga. Ako ćete me osudit šta sam bija sa tuđom ženom onda me osudite - rekao je Biuk i dodao:

“Podmeće mi se. Sumnjam ko mi to podmeće, ali ne mogu to dokazat. Ja da sam lopov ne bi me niko zva da mu dođem radit. Popit po litre rakije i držat nišan na čelu? Ja da popijem dec rakije umra bi. Dajte mi dec rakije i ja ću se izvalit. Kunem se na materine kosti da nisam kriv”.