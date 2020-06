Ante Cash: 'Da mi moj sin kaže da je gay, rekao bih mu da taj križ mora nositi apstinirajući'

On bi znao da ga volim najviše na svijetu i vjerovao bi mi, koliko god moje upute bile gorke za čuti, kaže Cash, koji je progovorio o trenutačno vrlo zastupljenim temama - pobačaju i LGBT populaciji

<p>Reper i kandidat Mosta u drugoj izbornoj jedinici <strong>Ante Cash </strong>(34) u intervju za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/mostov-izborni-kandidat-ante-cash-otkriva-stavove-o-osjetljivim-temama-da-mi-je-sin-gay-rekao-bih-mu-da-taj-kriz-mora-nositi-apstinirajuci-1028744" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a> progovorio je o tome što bi napravio kada bi mu sin bio homoseksualac. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Navijačka himna Ane Casha, Rafe i Laudato TV</strong></p><p>- Rekao bih mu da je normalno dobiti svoj križ, jer je čovječanstvo ranjeno, i svi imamo svoj, netko ovakav, netko onakav. Rekao bih mu da križ mora nositi apstinirajući, a da će snagu za to dobiti moleći se Bogu. Upozorio bih ga na društvo, koje nije u stanju gledati na vječni život, nego samo ovaj jadni i kratki koji su dobili potrošiti na što više obijesti i uživanja. Upozorio bih ga da će ga takvi maltretirati jer svet čovjek, čak i kada nikoga ne dira, žulja savjest onih drugih samim svojim postojanjem. On bi znao da ga volim najviše na svijetu i vjerovao bi mi, koliko god moje upute bile gorke za čuti. Jer ljubav se ne očituje tako da ti netko da sve što želiš, nego da ti da samo ono što je dobro za tebe. Ni sad mu ne dam da se igra s noževima i strujom, pa razumije - rekao je Ante. </p><p>Također, priznaje kako nikada ne bi podržavao LGBT osobe i išao na pride. </p><p>- Ne, jer se radi o jednoj antikršćanskoj ideologiji koja ohrabruje ljude s tom sklonošću da konzumiraju grijeh. Nespojivo je s mojom vjerom da podržavam nekoga u grijehu ako znam da je plaća za to pakao. I sad ću, kao kod stava o pobačaju, ispasti netolerantan i neprijatelj osoba s homoseksualnim sklonostima, a ustvari je obrnuto. Izlažem se bujici uvreda jer se brinem za njihove duše, koje bi mogle završiti u paklu. Također, treba reći da postoje i mnoge osobe s homoseksualnim sklonostima koje su vjernici i koje shvaćaju da je to križ koji su dobili i da ga se nosi apstinirajući. Crkva bi trebala naći više načina da pomogne takvima, tu najviše opet mislim na onih 86 posto katolika koji bi trebali imati razumijevanja za takve ljude, a ne rugati im se, kao što je to nekad slučaj - govori reper. </p><p>Podsjetimo, Ante Cash je u siječnju rekao kako mu se život promijenio otkako je pronašao Isusa. Ne odobrava ni pobačaj te njega smatra 'vrhuncem monstruoznosti'.</p><p>- Da je majka u stanju ubiti svoje dijete, to je gore od svih ratova, gore od svake bolesti, svih pljački i razbojstava, svih laži i svih perverzija. Ja sam za apsolutnu zabranu pobačaja, kao jedne odgojne metode narodu, jer zakoni nisu samo da kažnjavaju ili sprječavaju, nego i da odgajaju - kaže reper. </p>