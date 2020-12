Ante je poslao Zdravku kući uz obrazloženje: Ona je premorena

<p>U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati su nastavili s vaganjem, a o tome tko neće ući u finale odlučit će kandidati, odnosno žuta linija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja odgovorila na 24 pitanja</strong></p><p>- Tri najlošija rezultata bit će ugrožena, a tri iznad žute linije spašena - rekla je Sanja, a na vagu je stao Matej, kojem je želja bila doći ispod sto kilograma. I ta velika želja se ostvarila! Sa 102,9 kilograma Matej je došao u dvoznamenkasti klub i sada ima 99,4 kilograma. Trener Edo bio je u čudu što je Matej skinuo čak 3,5 kilograma, ali je dodao da kad si jednom sportaš, tijelo uvijek pamti.</p><p>- Što ti je sportski metabolizam! Djeco, vježbajte, tijelo pamti. Budite sportski aktivni, bilo kako, krećite se. Kad-tad, prije ili poslije, tijelo će vas nagraditi - rekao je Edo. Matej je bio oduševljen.</p><p>- Nisam imao sto kila bar pet, šest godina. Presretan sam. Došao sam s ciljem pasti ispod sto kilograma i postigao sam to prije nego je došao kraj showa - s osmijehom je rekao Matej dodajući da su mu se ciljevi sad povećali, a Edo je komentirao da je Matej izgubio trećinu sebe, što je ogroman uspjeh. Budući da je Matej zaradio i kilogram prednosti na vaganju, izgubio je 4,5 kilograma.</p><p>Marica je bila sljedeća na redu za vagu. Zadnje joj je vaga pokazala 102 kilograma, a priželjkivala je pasti ispod sto kilograma – i uspjela je! Izgubila je 2,5 kilograma pa sada ima 99,5. 'Osjećaj je stvarno fantastičan! Nakon dugo, dugo vremena nema više one brojkice naprijed. Vrhunski, stvarno!', presretna je bila Marica.</p><p>- Ispadnem li ja danas ili ostanem do finala, uopće mi nije bitno. Bitno mi je da sam se dobro zabavio, dobro kila skinuo i našao nove prijatelje - rekao je Dodo prije nego je stao na vagu, a onda ponovio da nema motivaciju za ostanak do finala. Maji i Edi nije bilo jasno zašto više nema motivaciju kada je još uvijek u natjecanju.</p><p>- Možda tako priča jer ga je strah da će imati loš rezultat na vagi pa mu je to opravdanje - zaključila je Maja.</p><p>Dominik je na posljednjem vaganju imao 120, 4 kilograma, a skinuo je 4,6 kilograma! Sada ima 115,8 kilograma, a rekao je da je nakon ovog rezultata ipak malo motiviraniji.</p><p>Ispod žute linije našli su se Petra, Ante i Zdravka, a kandidati su morali napisati koga izbacuju iz showa. Zdravka je napisala Petru, dok su svi, osim Marice koja je napisala Antu, napisali Zdravku, a najviše je sve šokiralo što je i Ante napisao njezino ime uz obrazloženje da je Zdravka premorena i da je zaslužila drugu nagradu.</p><p>- Želim joj da ona uzme 50 tisuća kuna, a ne netko drugi tko je već vani - rekao je Ante dodajući da je to napravio dobronamjerno.</p><p>- Ako uđe u finale i bilo tko od nas tri muška bude s njom, mislim da su joj šanse baš nikakve, a vani, ta druga nagrada je sigurno njezina - zaključio je Ante.</p><p>Splićanka je napustila show, a prije nego je otišla rekla je da je zahvalna što je odabrana među tolikim kandidatima te da će ostati zapamćena i po još nečemu.</p><p>- Nadam se da sam ostavila traga barem po tome što sam ostala jedina u timu, a to se nikad nije dogodilo, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i šire! Nadam se da ću tako nastaviti i vani! - smijala se Zdravka, koja je u show ušla sa 123 kilograma, a iz njega izašla lakša za 32,5 pa tako odlazi kući sa 90,5 kilograma.</p><p>- Ja sam samu sebe već pobijedila i svoj život. Jer znam kakva izlazim van, koliko sam jača i puna samopouzdanja - rekla je Marica nakon što su se vratili u kuću, a uslijedio je i trening. No ne bilo kakav. Treneri su rekli kandidatima da će otići u selo i pomoći suseljanima Stare Kapele pa su im cijepali i slagali drva, a nakon toga još odradili i trening.</p><p>Uslijedio je i zadnji veliki izazov.</p><p>- Za ovaj izazov treba vam snaga, fizička i mentalna. Primit ćete se za šipku da su vam ruke iznad glave, a nakon toga morate ostati visjeti što duže. Nagrada za koju se borite zlatna je ulaznica za finale - otkrili su treneri, a na kraju je pobijedio Matej i tako postao prvi finalist pete sezone showa 'Život na vagi'.</p>