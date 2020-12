Nina Martina: 'Više ne nosim plus size odjeću, trudim se, no nije mi inspiracija biti model'

Korbar je po izlasku iz showa 'Život na vagi' na društvenim mrežama dobila 'vojsku' pratitelja, čime je bila iznenađena. S njima dijeli i savjete te iskustva, a dobro se osjeća u svojoj koži i može odjenuti ono što želi

<p><strong>Nina Martina Korbar </strong>(27) natjecala se u trećoj sezoni showa 'Život na vagi', gdje joj je početna kilaža bila 124 kilograma, a po izlasku imala je 84,3. Gostovala je u showu 'Život iza vage' i voditeljici <strong>Marijani Džolić</strong> (43) ispričala što joj je bilo najteže po izlasku iz showa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najdeblja faza Nine Martine</strong></p><p>- Neko vrijeme mi je bilo teško priviknuti se na toliko ljudi, buku, grad, promet... U kući sam psihički bila samo oko treninga, kako se hraniti... Nije mi najteži dio bio s hranom, nego vratiti se u život nakon izolacije - ispričala je Korbar.</p><p>No bila je izgubljena oko konfekcijskih brojeva i bilo joj je teško shvatiti u koji od njih stane.</p><p>- Drugi dan nakon što sam ispala iz showa išla sam na svadbu. Probudila sam se, još sva u šoku i nevjerici. Ulazila sam u dućane, nisam znala koji broj da uzmem, stanem li u te hlače... Mi koliko god jesmo smršavjeli, sebe još nismo doživljavali - rekla je Nina Martina.</p><p>Naposljetku je bila sretna zbog ostvarenih rezultata.</p><p>- Mogu kupovati na normalnim odjelima, a ne da stalno gledam gdje je neki plus size i modele i zadovoljavam se stvarima koje mi se uopće ne sviđaju - dodala Nina.</p><p>Nakon izlaska iz showa na društvenim ju je mrežama zapratilo puno korisnika, s kojima redovito dijeli svoja iskustva i savjete. Maca joj je udijelila kompliment i rekla joj kako je postala neki vid manekenke. </p><p>- Nije mi životna inspiracija postati manekenka. Mislim da se to vidi. Iznenadilo me što je bio toliko veliki 'bum' oko mene nakon izlaska iz showa, ali sam se snašla u svemu tome i sada mi je stvarno super - zaključila je Korbar.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>