Anto Nobilo za 24sata: 'Chuck Norris i ja slali smo si pisma, evo što mi je sve poslao...'

Prije minutu sam pročitao da je umro... iznenadila me ta vijest, rekao nam je poznati odvjetnik Anto Nobilo, prisjećajući se svog susreta s legendarnim Chuckom Norrisom, koji je preminuo u 87. godini života. Vijest o smrti jednog od najprepoznatljivijih simbola borilačkih vještina i akcijskog filma potvrdila je njegova obitelj. Norris je, kako se navodi, umro na Havajima nakon iznenadnog zdravstvenog problema.

Chuck Norris, macho zvijezda serije 'Walker, teksaški rendžer', umro je u 86. godini života

Za Antu Nobila, međutim, Norris nije bio samo nedodirljiva zvijezda s ekrana. Njih dvojica su se susreli još davne 1978. godine, na 2. Svjetskom prvenstvu u taekwondou u Oklahoma Cityju, gdje je Nobilo sudjelovao kao član reprezentacije tadašnje Jugoslavije.

- Bilo je to svjetsko prvenstvo u taekwondou kada smo se vidjeli. On je došao kao gost i već tada bio poznati glumac. Malo smo se družili, pričali. Zamolio sam ga da snimimo fotografiju s ekipom - prisjetio se Nobilo. Na toj fotografiji, kaže, nalazili su se reprezentativci iz Karlovca, Zagreba i Šibenika, većinom iz Hrvatske, iako su nastupali pod jugoslavenskom zastavom.

Susret se, kako opisuje, spontano razvio u razgovor o borbama i sportu koji ih je povezivao.

- Predstavio sam mu se kao trener i tako smo krenuli razgovarati. Komentirali smo borbe, hvalio je naše - kaže Nobilo, naglašavajući kako ga je Norris osvojio svojom neposrednošću. Njihova komunikacija nije završila na tom kratkom susretu. Nastavila se i nakon prvenstva, kroz pisma i razmjenu fotografija.

- Dao mi je posjetnicu. Bio sam s njim u pismenom kontaktu. Znao mi je slati slike iz filmova koje je snimao - prisjeća se Nobilo. Među njima posebno izdvaja jednu upečatljivu, filmski kadar u kojem Norris u skoku izvodi bočni udarac, preskače prednji dio automobila u pokretu i razbija šoferšajbu pogodivši vozača. Iako je u filmovima djelovao gotovo nadljudski, u stvarnosti je, kaže Nobilo, bio drugačiji.

- Niži je nego sam mislio. Na filmu izgleda visok i snažan, imao je povišene pete. Ali bio je jako srdačan i otvoren - dodaje. Vijest o njegovoj smrti dodatno ga je zatekla jer je Norris, unatoč godinama, do posljednjih dana ostavljao dojam vitalnosti.

- Za rođendan je objavio sliku kako udara u boksačkim rukavicama. To je bila poruka da je u formi - kaže Nobilo.