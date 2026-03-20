Anto Nobilo za 24sata: 'Chuck Norris i ja slali smo si pisma, evo što mi je sve poslao...'

Piše Luka Safundžić
Čitanje članka: 3 min
Foto: www.kafotka.net

Bilo je to svjetsko prvenstvo u taekwondou kada smo se vidjeli. On je došao kao gost i već tada bio poznati glumac. Malo smo se družili, pričali. Zamolio sam ga da snimimo fotografiju s ekipom, kaže nam odvjetnik

Prije minutu sam pročitao da je umro... iznenadila me ta vijest, rekao nam je poznati odvjetnik Anto Nobilo, prisjećajući se svog susreta s legendarnim Chuckom Norrisom, koji je preminuo u 87. godini života. Vijest o smrti jednog od najprepoznatljivijih simbola borilačkih vještina i akcijskog filma potvrdila je njegova obitelj. Norris je, kako se navodi, umro na Havajima nakon iznenadnog zdravstvenog problema.

Chuck Norris, macho zvijezda serije 'Walker, teksaški rendžer', umro je u 86. godini života | Video: 24sata/reuters

Za Antu Nobila, međutim, Norris nije bio samo nedodirljiva zvijezda s ekrana. Njih dvojica su se susreli još davne 1978. godine, na 2. Svjetskom prvenstvu u taekwondou u Oklahoma Cityju, gdje je Nobilo sudjelovao kao član reprezentacije tadašnje Jugoslavije.

WALKER, TEXAS RANGER (1993) - CHUCK NORRIS.
Foto: Profimedia

- Bilo je to svjetsko prvenstvo u taekwondou kada smo se vidjeli. On je došao kao gost i već tada bio poznati glumac. Malo smo se družili, pričali. Zamolio sam ga da snimimo fotografiju s ekipom - prisjetio se Nobilo. Na toj fotografiji, kaže, nalazili su se reprezentativci iz Karlovca, Zagreba i Šibenika, većinom iz Hrvatske, iako su nastupali pod jugoslavenskom zastavom.

Susret se, kako opisuje, spontano razvio u razgovor o borbama i sportu koji ih je povezivao. 

- Predstavio sam mu se kao trener i tako smo krenuli razgovarati. Komentirali smo borbe, hvalio je naše - kaže Nobilo, naglašavajući kako ga je Norris osvojio svojom neposrednošću. Njihova komunikacija nije završila na tom kratkom susretu. Nastavila se i nakon prvenstva, kroz pisma i razmjenu fotografija. 

Foto: Profimedia

- Dao mi je posjetnicu. Bio sam s njim u pismenom kontaktu. Znao mi je slati slike iz filmova koje je snimao - prisjeća se Nobilo. Među njima posebno izdvaja jednu upečatljivu, filmski kadar u kojem Norris u skoku izvodi bočni udarac, preskače prednji dio automobila u pokretu i razbija šoferšajbu pogodivši vozača. Iako je u filmovima djelovao gotovo nadljudski, u stvarnosti je, kaže Nobilo, bio drugačiji. 

- Niži je nego sam mislio. Na filmu izgleda visok i snažan, imao je povišene pete. Ali bio je jako srdačan i otvoren - dodaje. Vijest o njegovoj smrti dodatno ga je zatekla jer je Norris, unatoč godinama, do posljednjih dana ostavljao dojam vitalnosti. 

- Za rođendan je objavio sliku kako udara u boksačkim rukavicama. To je bila poruka da je u formi - kaže Nobilo.

